Уволившихся в знак протеста журналистов «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной 21.05.2019, 17:22

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Им также закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Уволившимся сотрудникам отдела политики «Коммерсанта» заблокировали пропуска в редакцию. Об этом в «Фейсбуке» сообщила заместитель заведующего отделом политики Мария-Луиза Тирмастэ, пишет «Дождь».

По ее словам, о блокировке пропусков рассказал глава службы персонала, который сослался на главреда Владимира Желонкина.

Желонкин объясни, что блокировка пропусков является «стандартной процедурой при увольнении». Он добавил, что уволенным журналистам «ничем не ограничен доступ в здание», им выдадут временные пропуски. Главред также предположил, что решение о блокировке пропусков приняли в отделе кадров.

Журналистка Олеся Герасименко, работавшая в газете, написала в твиттере, что уволенных журналистов «выводят из здания с охраной». Им также закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.».

Желонкин заявил ТАСС, что подписал заявления об уходе 11 журналистов, не согласившихся с решением об увольнении их коллег из отдела политики.

Накануне специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов объявили о своем увольнении из газеты. В знак поддержки за ними ушел весь отдел политики.

Позже журналисты «Коммерсанта» опубликовали обращение к читателям. Они объяснили, что увольнение Сафронова и Иванова связано с тем, что акционер Алишер Усманов потребовал от них раскрыть источники информации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Сам Усманов заявил, что не вмешивается в редакционную политику и узнал об увольнениях из СМИ.