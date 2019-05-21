«Арсенал»: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку 21.05.2019, 17:28

Генрих Мхитарян

Фото: Getty Images

Лондонский футбольный клуб написал письмо в УЕФА.

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку, информирует официальный сайт лондонцев, пишет pressball.by.

— "Арсенал" тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей, решили, что он не поедет в Баку. Мы написали письмо в УЕФА и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации, — написано в заявлении "Арсенала" на сайте.

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