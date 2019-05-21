Работой за еду молодых белорусов не удержать 1 Леонид Судаленко

21.05.2019, 17:35

Леонид Судаленко

Ежедневно отправляю и получаю в почтовом отделении корреспонденцию.

Работающих здесь девушек знаю давно, выручают «вне очереди», особенно в дни выплат пенсий и уплаты коммуналки.

Сегодня узнал, что одна из них уволилась. Здесь в приватных беседах и ранее жаловались на низкие заработки, мол работаем, а даже на еду не хватает. Стал расспрашивать, оказывается девушка Яна уехала работать в Польшу. «Уже и нас зовет, получает в три раза больше чем здесь, и не в рублях, а в евро», - радуются за подругу девушки. Похоже, работой за еду молодых белорусов уже не удержать...

Леонид Судаленко