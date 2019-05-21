«Всегда хотел узнать, откуда мои корни» 21.05.2019, 17:57

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Как потомок гродненских евреев приехал на родину предков.

Леонардо Тальковский в Гродно впервые. Тут родился его отец, который в 1936 году эмигрировал в Аргентину. Сам Леонардно живет в Израиле, но всю жизнь мечтал побывать на родине предков. Это случилось 20 мая, пишет hrodna.life.

«Моего отца звали Арон Тальковский, он родился в 1920-м в Гродно. Когда ему было 5 лет, умерла его мама, моя бабушка Пея Харис (Тальковская). Спустя год ее муж, мой дедушка, уехал в Аргентину. А двое его детей попали в местный еврейский приют», – рассказывает мужчина.

Леонардо рассказывает, что его дедушка, когда уехал в Аргентину, завел там роман с местной женщиной и поменял фамилию на Голдберг. Его дети провели в гродненском приюте 9 лет, пока не перебрались к нему за океан.

«Я не знаю, почему дедушка решил уехать из Гродно и поменять фамилию. Его дети были в приюте много лет, но все это время они поддерживали с ним связь. В середине 1930-х они написали ему и спросили, когда же он их заберет. Он пообещал их перевезти, но на это нужна была большая сумма. Как оказалось позже, за океаном дедушка познакомился с богатой женщиной и они вместе жили. Спустя некоторое время он сообщил детям, что нашел средства, чтобы их перевезти, но не сказал им, что нашел другую женщину. Только по прибытию в Аргентину они об этом узнали».

Про жизнь в Гродно отец Леонардо рассказывал неохотно. Этот город был очень далеко и там уже не было родственников, с которыми поддерживалась бы связь. Леонардо отмечает, что в межвоенный период многие гродненцы перебрались за океан. И даже сейчас там живут люди, которые помнят старый Гродно.

«Отец мой не хотел рассказывать про Гродно, он покинул его в 1936 году, когда ему было 16 лет. В то время в городе были еврейские погромы, поэтому и не любил вспоминать. За океаном он работал сначала в химической промышленности, а потом перешел в текстильный бизнес. Я же всю жизнь хотел увидеть то место, где жил мой отец и другие родственники. Хотел узнать, откуда мои корни и найти могилу бабушки.

Было желание еще много лет назад приехать, но не знал куда идти и как меня тут примут. От отца у меня остались старые гродненские фотографии, адрес приюта Скидельская, 6 [сегодня проспект Космонавтов] и его гродненский дневник с пожеланиями от друзей из Гродно на польском и идише».

Отец Леонардо и его сестра перебрались за океан из гродненского приюта, который существовал вплоть до Второй мировой войны. Он был построен в начале ХХ века на средства известного промышленника Шерешевского, владельца табачной фабрики. И сначала здание было двухэтажным. Здесь постоянно жило до 80 сирот.

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