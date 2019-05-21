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Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

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  • 21.05.2019, 18:02
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия Верховной Рады VIII созыва.

Об этом говорится в указе №303/2019 от 21 мая, который опубликован на официальном интернет-ресурсе глав государства.

"Руководствуясь ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и в соответствии с п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины VIII созыва; назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", – говорится в тексте указа.

Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить финансирование избирательной кампании.

Указ вступает в силу с дня опубликования.


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