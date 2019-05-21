Хоккейное минское «Динамо» впервые за долгое время сыграет в Кубке Беларуси 1 21.05.2019, 18:19

Исполком ФХБ утвердил новый формат Кубка Салея.

Турнир стартует в первый день августа и финиширует 18-го числа того же месяца, передает pressball.by .

Формула проведения претерпит существенные изменения. Одно из наиболее заметных — в розыгрыше впервые со старта в чемпионатах КХЛ примет участие минское "Динамо". На пару с новоиспеченными чемпионами Беларуси столичной "Юностью" "зубры" вступят в соревнование на завершающей (полуфинальной) стадии.

Два соперника столичных фаворитов определятся в споре большой группы команд (в том числе, возможно, и иностранных), которые вступят в борьбу по характерной больше для футбола кубковой системе — в парах на выбывание. Решающие стадии с участием минских клубов будут представлять собой "турнир четырех", который предполагается провести на одной арене.