Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из Беларуси 7 21.05.2019, 18:47

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Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) во вторник приняла решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, со ставкой 57,03% - из Беларуси и 94,46% - из Молдовы, передает interfax.by.

"Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет", - говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран на протяжении 2015-2018 гг., уточнили в МЭРТ.

"В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину на протяжении всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объемов демпингового импорта из этих стран", - пояснило МЭРТ.

Как напомнили в Минэкономразвития, ранее правительство ввело эмбарго на импорт российского портландцемента, глиноземного, шлакового, сульфатостойкого цемента и подобных гидравлических цементов, в том числе в виде клинкеров.