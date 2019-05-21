Velcom повысит цены на интернет 3 21.05.2019, 19:08

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Velcom | A1 изменил условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи.

Об этом сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

C 1 июня 2019 года на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет: на линейке «Домашний», включающей телевидение, и большинстве тарифов линейки «Интернет» она вырастет от 10 до 20 Мбит/с (в зависимости от тарифного плана).

С увеличением скорости доступа в интернет тарифные планы будут переименованы. Так, например, тарифный план с текущим названием «Домашний 80» и предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Вместе с тем на некоторых тарифных планах фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг. Для частных клиентов ежемесячный платеж увеличится от 1,79% до 6,5% в среднем, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи увеличится в среднем на 5%.

С обновленными условиями и ценами на услуги фиксированной связи и телевидения можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Цены будут обновлены на сайте 1 июня 2019 года.