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Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Хомчака

  • 21.05.2019, 19:24
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Руслан Хомчак

Генерал армии Украины Виктор Муженко покинул свой пост.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Соответствующий указ президент Украины подписал 21 мая.

Другим своим указом президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.


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