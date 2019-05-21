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«Как скот гнали людей»: ромы из Могилева рассказали о милицейском беззаконии

  • 21.05.2019, 19:37
Фото: «Белсат»

Могилевские цыгане рассказали, как их задерживали во время милицейских рейдов касательно дела убитого инспектора ГАИ.

«Не назывались, ничего, как скот гнали людей и все. Вот такое было», – отмечают пострадавшие.

Как отмечается, милиционеры ромов «почти без разбора клали на пол». Наиболее жестко себя они вели в районе Чапаевка: «там вообще, говорят, избивали людей вообще по-страшному», вспоминают пострадавшие.

По их словам, милиционеры напрямую называли свои действия «милицейском бесправием», пишет «Белсат».

«Говорит, составляй, что он стоял у такого дома, ругался нецензурно и разговаривал агрессивно. Все, они составили на меня эти бумаги и еще на одного человека, и нас закрыли. Нас закрыли, не помню, семь или восемь человек, продержали нас, мы там отсидели ни за что. За что мы сидели по двое суток? За что?» – рассказывают ромы.

При этом задерживали как мужчин, так и женщин. «Женщина вот тут после трех операций, никого с ней не оставили, так забрали и Дашу, и брата и держали до 4-х или 6-и часов. В 3 часа ночи подняли и все», – заявляют цыгане.

При этом они отмечают, что погибший милиционер не мог бы сесть к незнакомым в машину.

«Значит, он или много чего-то знал, где-то что-то замутил сам», – полагают пострадавшие.

Однако действия милиционеров они обжаловать не собираются, так как боятся, «что будет еще хуже».


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