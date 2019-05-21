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Москва хочет взыскать с Минска деньги за схемы с растворителями

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  • 21.05.2019, 20:02
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Иллюстрационное фото

В правительстве РФ заявляют о наличии долга Беларуси за поставки растворителей в 2011-2012 годах.

Дмитрий Медведев намерен обсудить с Сергеем Румасом экспорт нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов, пишет interfax.by.

Тема разбавителей, экспорт которых Беларусь активно вела в 2011-2012 годах, была поднята российской стороной на фоне претензий Минска о возмещении вреда в связи с поставками в Беларусь загрязненной хлорорганикой нефти.

«Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженности Беларуси, которая возникла во время реализации незаконной схемы с поставками так называемых разбавителей, – сказал пресс-секретарь российского правительства Олег Осипов.

Встреча Медведева с Румасом запланирована на 24 мая в Москве.

«Будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами», – добавил Осипов.

Правительство России еще в 2012 году озвучило, что Беларусь ведет контрабанду российских нефтепродуктов. Минск под видом разбавителей и других нефтепродуктов экспортировал продуктов из сырья больше, чем может создать. Тогда Беларусь перечисляла в бюджет РФ экспортные пошлины на нефтепродукты в обмен на поставки беспошлинной нефти. Химическая продукция (разбавители и разбавители сложные органические, а также смазочные материалы) не попадали в список нефтепродуктов, экспортные пошлины от продажи которых должны были перечисляться в российский бюджет. Основной объем поставок разбавителей из Беларуси направлялся в Латвию и Нидерланды.

Российская сторона оценивает потери своего бюджета на уровне от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов.

Белорусская сторона категорически отрицала наличие серых схем при экспорте нефтепродуктов и напоминала, что перечисляла в бюджет РФ существенные деньги, на уровне 3 миллиардов долларов в 2011 году.

В сентябре 2012 года Беларусь полностью прекратила экспортные поставки разбавителей.


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