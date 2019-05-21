Зеленский провел ряд важных назначений 21.05.2019, 20:27

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Назначены глава администрации президента Украины, глава Генштаба ВСУ, а также первый помощник президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019 на сайте президента Украины.

В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента Украины по юридическим вопросам.

Главой Генштаба ВСУ президент Украины назначил генерала Руслана Хомчака.

Кроме этого, сегодня Зеленский своим указом назначил Серегя Шефира первым помощником президента Украины.