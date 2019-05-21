закрыть
21 мая 2019, вторник, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Зеленский провел ряд важных назначений

  • 21.05.2019, 20:27
  • 1,365
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Назначены глава администрации президента Украины, глава Генштаба ВСУ, а также первый помощник президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019 на сайте президента Украины.

В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента Украины по юридическим вопросам.

Главой Генштаба ВСУ президент Украины назначил генерала Руслана Хомчака.

Кроме этого, сегодня Зеленский своим указом назначил Серегя Шефира первым помощником президента Украины.


популярное за неделю

Мнение

Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик
Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич
Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский