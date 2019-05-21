В Минске выставят на продажу Дом печати на проспекте 1 21.05.2019, 20:36

Фото: tut.by

Стоимость — «рыночная».

Власти выставят на продажу Дом печати, который находится прямо возле станции метро «Академия наук». Начальная цена памятника архитектуры 30-х годов — 6,895 млн рублей. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Здание Дома печати построено в 1930—1935 годах в стиле конструктивизма. Сооружение пережило войну, а в 1963—1978 годах его реконструировали, надстроив четвертый этаж. Общая площадь четырехэтажного здания — 3 558,6 «квадрата», площадь земельного участка — 0,1711 га. Адрес — пр. Независимости, 79.

Фото: tut.by

— В соответствии с календарным графиком вовлечения в хозяйственный оборот, сноса неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого коммунального имущества было принято решение продать этот объект с аукциона. У капитального строения довольно широкое функциональное назначение, так что надеемся, что найдутся меценаты, которые внесут свою лепту в восстановление исторического наследия столицы. Объект будет продаваться по рыночной стоимости, с заключением договора аренды земельного участка. Общая стоимость имущества, а это здание, 4 площадки, ограждение, многолетние зеленые насаждения (без права заключения договора аренды земельного участка), составляет 6 895 446 рублей, — рассказала заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.

Торги пройдут в сентябре, а сейчас объект готовят к продаже.