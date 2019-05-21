Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов из-за «грязной нефти» 2 21.05.2019, 20:51

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Экспорт нефтепродуктов в настоящее время идет в автоматическом режиме без каких-либо ограничений.

Беларусь сняла вводившиеся в связи с поступлением некачественной нефти из России ограничения по экспорту своих нефтепродуктов. Об этом заявил председатель белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БелТА.

«Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме, — сказал он. — Регулировку экспорта в ручном режиме «Белнефтехим» сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений».

В настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом, добавил Рыбаков.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Рыбаков заявил, что на территории Беларуси не должно остаться грязной нефти из России к августу, тогда же появится возможность в полном объеме обеспечить транзит.

«Срок реализации всей дорожной карты — до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок», — отметил он (цитата по БелТА).

Председатель белорусской госкомпании добавил, что только после этого будет полностью разблокировано направление как по поставкам на нефтеперерабатывающие заводы республики, так и возможности в полном объеме обеспечить транзитный поток.

В середине апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступает по трубопроводу «Дружба» из России. В экспортируемой смеси Urals оказался в десятки раз превышен показатель содержания органических хлоридов. Из-за этого белорусские НПЗ снизили свои мощности.