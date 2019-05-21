Волан-де-Морт всея Руси 4 Надж Гасанов

21.05.2019, 21:05

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Каждый тиран, угнетая своих жертв, сам создает того, кто бросит ему вызов.

В известной серии книг про мальчика-волшебника Гарри Поттера, есть злодей-антагонист Тёмный Лорд Волан-де-Морт. Это абсолютно рациональный, беспощадный прагматик, политик маккиавелианского типа, чья цель – Новый Мир, неприкрытая, чистая, абсолютная власть, которая опирается на идеи расового превосходства волшебников и личное бессмертие. Волан-де-Морт осуществляет террор, в виде пыток, запугиваний и убийств маглов, то есть тех, кого он считает неполноценными людьми, и волшебников, которые не соответствуют критериям чистоты крови, отказываются переходить на службу к тёмному лорду или противостоят ему. Но даже к тем, кто перешёл на его службу, Волан-де-Морт беспощаден. Он отправляет своих приспешников на самоубийственные операции, бросает их в случае опасности, пытает и убивает, если не доволен их действиями.

В русском переводе титул злодея "лорд" воспринимается, как обозначение принадлежности к феодальному сословию, аналогично нашим боярам, князьям, но в английском языке "lord" можно так же перевести, как господь или бог (владыка, повелитель). И по сюжетам книг о Гарри Поттере, мы видим, что тёмный лорд позиционирует себя, как нечто большее, чем человек. Чем больше он убивает, разрывая свою душу, тем сильнее он трансформируется, теряя человеческий облик. Произношение его имения табуировано и при озвучивании, мгновенно привлекает к нарушителю представителей добровольческих дружин, которые отлавливают за вознаграждение противников террористического режима.

Организация его приспешников – Пожирателей смерти – устроена по типу церкви, в ней есть глава церкви и живой бог – Волан-де-Морт, есть высшие руководители из наиболее приближенных и фанатично верных приспешников, союзники, в лице заколдованных порабощающим сознание заклинанием, а так же люмпенов волшебного мира: великанов, оборотней и дементоров. Есть рядовые функционеры и исполнители, а так же сочувствующие из числа чиновников Министерства Магии, богатых и влиятельных чистокровных семей волшебников, которые часто представляют из себя агрессивных кровожадных и жестоких, из-за попыток сохранить чистоту крови вступающих в близкородственные связи, вырожденцев и дегенератов. У этой злодейской организации есть свои обряды приветствия, есть собрания с совместным приёмом пищи, которые превращаются в театрализованные убийства неугодных тёмному лорду, с попутным обсуждением тактики и стратегии действий их организации.

К чему этот экскурс во всемирно известную литературу, спросите вы? Когда я увидел видео, где в прошлом худой российский диктатор, со всё больше ныне раздувающейся, от инъекций ботокса, головой, отвечая на вопрос о протестах против строительства церкви на месте сквера в Екатеринбурге, скрывая бешенство с садистской улыбкой спрашивает, не являются ли протестующие безбожниками, я сразу вспомнил книги о Гарри Потере. И мне отчетливо стало понятно, что российского диктатора интересует только один вопрос – веруют ли вышедшие на митинг против храма? И не в еврейского раввина двухтысячелетней давности Иисуса Иосифовича, а в него – господа живого Российской Федерации, Владимира Путина. И духовный бизнес-центр в Екатеринбурге – это вовсе не христианский храм, по совместительству бизнес-центр по продаже свечек, бижутерии, ювелирных изделий, церковной организации другого офицера КГБ Владимира Гундяева, известного под агентурным псевдонимом "Михайлов" и сценическим псевдонимом "Патриарх Кирилл", а храм его, Владимира Путина, имени.

Путин очень хорошо помнит 1991 год, когда сносили и выбрасывали памятники Ленину, Дзержинскому и другим большевикам. Поэтому он не одобряет установку памятников и бюстов, посвященных себе – его бесит и злит, что после его физической смерти, над его памятниками будут глумиться и выбрасывать на свалки. Но он позиционирует себя как живой бог, и поэтому поддерживает везде, как внутри страны, так и за ее пределами, где только возможно, строительство храмов своей государственной церкви, в которой служат его агенты из КГБ. Ведь церковь – это очень удобное прикрытие. Попытки закрыть эти агентурные гнёзда личной власти российского диктатора в Украине, наталкиваются на обвинения в сатанизме. Путин ловко использует свободу вероисповедания церкви за границей и доверчивость верующих, для своих агентурных целей, прячась за спины функционеров в рясах. Он табуировал произношение эпитетов в свой адрес, через подконтрольные судебные органы, и его приспешники из Роскомнадзора, постоянно выискивают в интернете тех, кто отзывается о диктаторе неподобающе и пишут на них доносы, обрекая на штрафы или заключение.

Диктатор Владимир Путин скорее всего не читал книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, ему не интересны сказки, так же как они не были интересны Волан-де-Морту, но он шаг за шагом повторяет действия литературного злодея. И если история повторяется, то возможно, уже родился и ждёт своего часа Мальчик-Который-Выжил, тот, кому предначертано бросить вызов тирану. Кто это может быть? Возможно это екатеринбуржец, которого избивали в сквере, сириец, который уцелел после адских бомбардировок российской авиации, венесуэлец, который выжил и не умер от рукотворного голода, украинец, который остался в живых в ходе российских артиллерийских обстрелов...

Ведь каждый тиран, угнетая своих жертв, сам создает того, кто бросит ему вызов.

Надж Гасанов, kasparov.ru