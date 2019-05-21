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«Ак Барс» подписал контракт с белорусским хоккеистом Кристианом Хенкелем

  • 21.05.2019, 21:13
Кристиан Хенкель

Соглашение с бывшим минском динамовцем рассчитано на два года.

Российский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракт с белорусом Кристианом Хенкелем. Соглашение с бывшим минском динамовцем рассчитано на два года, информирует пресс-служба казанцев.

Хенкелю 23 года. В прошлом году в составе "Динамо" он сыграл в чемпионате КХЛ 59 поединков, набрал 14 (4+10) очков. В Казани Кристиана называют "перспективным", надеются, что он будет постоянно попадать в основной состав.

Ранее стало известно, что "Салават Юлаев" подписал контракт с ещё одним бывшим минском динамовцем, Евгением Лисовцом.


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