«Гражданская позиция» Гриценко образовала альянс с еще тремя партиями 21.05.2019, 21:16

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АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО

Досрочные выборы в Раду Украины состоятся 21 июля.

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на выборы вместе с еще тремя партиями.

«Наша команда «Гражданская» позиция совместно с партиями «Народный Контроль» (Дмитрий Добродомов), «Рідна Країна» (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук), усилена профессионалами в ключевых сферах - вместе идем на выборы», - говорится в сообщении Гриценко на его странице в Facebook .

Гриценко также сообщил, что координационный совет «Гражданской позиции» принял решение назначить руководителем Центрального избирательного штаба председателя исполкома партии «Народный Контроль» Андрея Мисика.

Напомним, 20 мая Анатолий Гриценко заявил, что его политсила поддерживает роспуск Верховной Рады и объявление досрочных выборов и примет в них участие.