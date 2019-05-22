Какие шедевры уничтожили в Минске за годы правления Лукашенко 16 22.05.2019, 7:42

6,064

Фото: В.И.Аникин, «Минск

Что происходит со столичной архитектурой.

На прошлой неделе стало известно, что во время ремонта во Дворце культуры железнодорожников под гипсокартоном замуровали уникальную роспись — 15–метровое настенное полотно «Моя Родина». The Village Беларусь выяснил, какие еще шедевры монументального искусства уничтожили и демонтировали в Минске за годы правления Лукашенко.

Роспись «Моя Родина»

КТО: Зоя Литвинова, Светлана Каткова

ГДЕ: Дворец культуры Железнодорожников (ул. Чкалова, 7)

ГОД: 1978

Фото из группы Belarusian Soviet Monumantal Art на Facebook

The Village Беларусь рассказывал: Дворец культуры железнодорожников сменил вывеску и теперь обладает едва ли не самым длинным названием учреждения в стране: «Транспортное унитарное республиканское предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги», Культурно-спортивный центр». Сейчас там идет ремонт, и роспись в технике темпера «Моя Родина» решили закрыть гипсокартонными стенками. Директор дворца Александр Кулага пояснил мотивы:

— Она уже потрескалась за 40 лет, ее никто никогда не обновлял. Мы ее зашиваем гипсокартоном. Узнавали лет пять назад, сейчас не вспомню, у кого именно, во сколько может обойтись реставрация — нам назвали такие деньги, что, извините, лучше новую нарисовать было. Я не готов сказать, кто авторы и что эта роспись представляла собой какую-то ценность. Зашиваем гипсокартоном — кто знает, может быть, до лучших времен.

Обе художницы еще живы и высказали желание бесплатно восстановить роспись, если бы их пригласили. Авторы говорят: тема у произведения достаточно лирическая — это рассказ о Беларуси, в котором нашлось место символам мощи, плодородия, красным лентам.

Энкаустика «Вильнюс старый и новый»

КТО: Зоя Литвинова, Светлана Каткова

ГДЕ: Кинотеатр «Вильнюс» (ул. Калиновского, 55)

ГОД: 1976

Фото: Е.Пономарева, «Цвет в интерьере» (1984)

В фойе бывшего кинотеатра «Вильнюс» Зоя и Светлана создали монументальное полотно «Вильнюс старый и новый» в технике энкаустика (краски, смешанные с нагретым воском). На картине во всю стену были изображены исторические и культурные деятели Литвы. В научной книге «Цвет в интерьере» автор Евгения Пономарева пишет: «Насыщенное и плотное по цвету живописное панно, построенное на сочетании красного, зеленого и желтого цветов, контрастно противопоставлено общему светлому колориту фойе. Исходная контрастность смягчается за счет включения в пространственную среду отдельных цветовых составляющих панно. Красный и зеленый цвета введены в пространство фойе как цвета обивочной ткани на креслах, а желтый цвет повторяется в оттенке подвесного акустического потолка фойе».

Авторы панно говорили, что у панно был охранный статус — с ним ничего нельзя было делать. Но кинотеатр «Вильнюс» радикально переделали в Центр вольной борьбы имени Александра Медведя — и от панно ничего не осталось.

Также Зоя Литвинова и Светлана Каткова создали в 1971 году роспись «Наука и человек» (иногда ее называют просто «Наука») в бывшем НИИ технической кибернетики на Сурганова. Но и эту работу уничтожили. Теперь в Минске на виду не осталось ни одного монументального произведения Зои и Светланы.

Сграффито и мозаика «Аисты»

КТО: Владимир Стельмашонок, Гавриил Ващенко

ГДЕ: ДК Камвольного комбината (ул. Маяковского, 129)

ГОД: 1965

Фото: В.И.Аникин, «Минск. Архитектура столицы Республики Беларусь» (1997)

В 1965 году на южной окраине города построили дворец культуры камвольного комбината. Народные художники БССР Гаврил Ващенко и Владимир Стельмашонок выполнили роспись фасада в редкой технике сграффито, которая обеспечивает долговечность произведения. В духе соцреализма художественные образы обрамляли лозунги «Искусство принадлежит народу» и «Мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье». А в танцевальном зале появилась мозаика с летящими аистами.

В 2012 году ДК закрыли на реконструкцию. Несколько лет спустя инженер технадзора УКСа администрации Ленинского района Рита Странгельская сказала, что сграффито не подлежит восстановлению «из-за того, что здание не регистрировали 50 лет». И действительно: в ходе ремонтных работ первоклассные беларуские строители, утратившие навыки работы с монументальным искусством, сбили с фасада огромное художественное сграффито, обшили стены шубой и заштукатурили. Мозаика с аистами тоже осталась только на фотографиях. Взамен появилась простецкая роспись «под вышиванку». Зато после ремонта (его завершили только в мае 2018–го) бывший дворец культуры камвольного комбината стал именоваться Минский городской дворец культуры.

Холст «Балада аб бацькаўшчыне»

КТО: Виктор Хацкевич

ГДЕ: Автовокзал Московский (ул. Филимонова, 63)

ГОД: 1989, 1999

Фото: Lianina-minsk

Автовокзал «Московский» ввели в эксплуатацию в 1999 году. Фойе второго этажа украсила роспись «Балада аб бацькаўшчыне» Виктора Хацкевича. Полотно площадью 45 квадратных метров он создал еще в 1989–м для санатория в Аксаковщине, но там от нее в последний момент отказались. В результате полиптих, состоящий из сюжетов «Детство», «Юность», «Зрелость» и «Борьба», написанные по мотивам поэмы Николы Гусовского «Песня про зубра», появилось на втором этаже автовокзала.

В июле-августе 2014–го автовокзал снесли. Роспись до последнего времени висела на своем месте, прикрытая полиэтиленом. Дальнейшие ее следы теряются.

Мозаика о светлом будущем

КТО: Неизвестно

ГДЕ: Средняя школа № 131 (ул. Уборевича, 74)

ГОД: 1974

Фото: Darriuss

Мозаики и сграффити часто делали на глухих стенах школ и детских садов — The Village Беларусь делал подробный обзор таких монументальных мозаик. Они потихоньку ветшают, осыпаются, а бравые коммунальщики из закрашивают. Уже практически безвозвратно утрачена мозаика на здании школы в Чижовке. По контурам можно предположить, что это либо бегуны, разрывающие ленточку, либо счастливые советские люди, устремленные в светлое будущее.

Витраж «Праздник земли беларуской»

ГДЕ: Национальная школа красоты (ул. Мельникайте, 4)

КТО: Владимир Стельмашонок, Валерий Довгало

ГОД: 1982

Фото: TUT.BY

Огромный витраж площадью 250 квадратных метров размещался в окнах холла здания, где сейчас находится Национальная школа красоты. Это была галерея портретов беларуских просветителей, выполненная в светлых тонах из прозрачных и голубоватых стекол. В начале 2000–х в здании случился пожар. Витраж нуждался в реставрации, но вместо этого его просто убрали.

Керамическое панно на тему Октября

ГДЕ: Гостиница «Октябрьская» (ул. Энгельса, 13)

КТО: Александр Кищенко

ГОД: 1980

Фото: В.И.Аникин, «Мiнск Минск Minsk» (1997)

Гостиницу «Октябрьская» построили к Олимпиаде–80 — говорят, до последнего она сохраняла старый советский дух. По крайней мере, сертификацию на «звезды» она ни разу проходила, как и реконструкцию. Над входом в гостиницу было абстрактное керамическое панно, которое, скорее всего, было идейно связано с названием гостиницы: художник и поэт Адам Глобус считает, что оно изображало опадающую в октябре листву. В 2008 году гостиницу приговорили к тотальной переделке, через два года начались работы. Но гостиницу не стали переделывать, а просто снесли. Панно раздолбали экскаваторами. На месте «Октябрьской» в 2013–м открылся пафосный «Президент-Отель». Но даже высокий ценник не спасает от вида из окна на глухую стену и перебоев с электричеством.