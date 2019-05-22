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Улицы Пинска и Бреста из-за дождя превратились в Венецию

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  • 22.05.2019, 7:58
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По югу-западу Беларуси прошли ливни.

Ливни, которые прошли по югу-западу Беларуси 21 мая, подтопили улицы Бреста и Пинска, сообщает tut.by со ссылкой на фото и видео материалы с регионального сайта BrestCITY.com.

В Бресте традиционно вода стояла в центре города. Затопило улицы Гоголя, Советскую, Сикорского, Пушкинскую, бульвар Космонавтов, Волгоградскую и другие. Пользователи соцсетей также сообщали о поваленных сильным ветром деревьях.

Похожая ситуация сложилась и в Пинске. Здесь подтопило улицы и дворы в микрорайоне Радужный, улицу Дзержинского, огороды в частном секторе.

Напомним, на 21 мая Белгидромет объявил по юго-западу Беларуси штормовое предупреждение.


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