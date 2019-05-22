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Учитель: Обязали мониторить страницы детей в соцсетях

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  • 22.05.2019, 8:48
  • 2,474

Белорусские учителя рассказали о причинах своего ухода из профессии.

Каждый из вас наверняка слышал, что учитель — это не профессия, а призвание. Но значит ли это, что любовь к детям и талант учить их перекрывают все трудности работы в школе? Обязательно ли проводить уроки у доски или учитель и за пределами класса остается учителем?

Журналисты tut.by пригласили в студию педагогов, которые уволились из школы и узнали, что им больше всего не нравилось в работе, чем они занимаются сейчас и что может сделать профессию учителя престижной? Вы удивитесь, но учителя уходят не только (и не столько) из-за низкой зарплаты.


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