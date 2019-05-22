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Зачем белорусам платить за «диктаторские игры»?

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  • 22.05.2019, 9:03
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Европейские игры в Беларуси имеют мало общего со спортом.

В телеграм-канале «Баста» появилось интересное фото, отражающее суть так называемых Европейских игр в Беларуси.

«Европейские игры в диктаторской Беларуси имеют мало общего со спортом. Поборы с бизнеса, репрессии против целых социальных и национальных групп, выселение студентов из общаг, милицейские патрули по всему Минску, обыски, досмотры и задержания - такова реальная цена очередного лукашенковского шоу. Платить ее нам - обычным белорусам. Готовы?», - пишет «Баста».


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