Зачем белорусам платить за «диктаторские игры»? 14 22.05.2019, 9:03

3,933

Европейские игры в Беларуси имеют мало общего со спортом.

В телеграм-канале «Баста» появилось интересное фото, отражающее суть так называемых Европейских игр в Беларуси.

«Европейские игры в диктаторской Беларуси имеют мало общего со спортом. Поборы с бизнеса, репрессии против целых социальных и национальных групп, выселение студентов из общаг, милицейские патрули по всему Минску, обыски, досмотры и задержания - такова реальная цена очередного лукашенковского шоу. Платить ее нам - обычным белорусам. Готовы?», - пишет «Баста».