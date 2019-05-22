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США перехватили у побережья Аляски шесть российских военных самолетов

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  • 22.05.2019, 9:18
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Авиация РФ следовала двумя группами.

Американские истребители перехватили шесть военных самолетов РФ в международном воздушном пространстве на запад от штата Аляска и сопровождали их до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США.

Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Отмечается, что инцидент произошел 20 мая: российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, которых перехватили два американских истребителя F-22.

Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35. В операции по перехвату также участвовали два американских F-22.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингового и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.


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