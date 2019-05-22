Главред «Исторической правды» Кипиани стал первым лауреатом премии имени Гонгадзе 22.05.2019, 9:45

ВАХТАНГ КИПИАНИ

ФОТО: SVABODA.ORG

Премия была основана в этом году.

Первым лауреатом основанной в 2019 году журналистской премии имени Георгия Гонгадзе стал главный редактор издания "Историческая правда" и одноименного тележурнала на канале ZIK, основатель музея-архива прессы, публицист, историк Вахтанг Кипиани. Об этом сообщает "Украинская правда".

На награду претендовали только журналисты, работающие в Украине и в течение последних пяти лет остававшиеся в профессии.

В длинный список номинантов вошел 21 журналист, в шорт-лист кроме Кипиани попали главный исполнительный директор, сооснователь медиапроекта The Ukrainians, основатель проекта Creatives Тарас Прокопишин и первый заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин.

Премию в размере $3 тыс. вручили 21 мая – в этот день Гонгадзе исполнилось бы 50 лет.

Журналист, основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.