Минское «Динамо» теряет топовых белорусских хоккеистов 2 22.05.2019, 10:24

Как они играли и что с ними будет?

А сборная найдет?

Пока что новости из минского «Динамо» не внушают оптимизма. Определенности с тренером нет, бюджет сокращается, а лучшие игроки уходят. В следующем сезоне джерси «зубров» точно не наденут нападающий Дмитрий Буйницкий, а также защитники Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец. «Трибуна» разбирается, что происходит.

Как они играли?

Лисовец перешел «Динамо» из родного «Немана» в 2013 году. Тогда в клубе впервые решили опробовать легионерскую формулу «6+1» и массово завезли игроков из ОЧБ. 18-летний защитник стал одним из них. В первом сезоне Лисовец провел всего пять матчей, в основном играя в Гродно. А после защитнику начали доверять и в Минске. И он не подвел. Лисовец стал одним из лидеров «Динамо» и сборной, а в 2017 году его признали лучшим игроком Беларуси.

Он не защитник-домосед, а принимает активное участие в атаках, закрывает синюю линию и играет в большинстве. Таких игроков еще называют пакмуверами, коих в Беларуси всегда дефицит. В минувшем сезоне Лисовец с 24 (7+17) очками замкнул топ-5 бомбардиров «Динамо». Вот только показатель полезности не очень радует – «-7». Впрочем, для защитника команды-аутсайдера это нормальное дело. Отныне Лисовец является игроком «Салавата Юлаева», с которым подписал двухлетний контракт.

В сезоне-2018/19 в паре с Лисовцом часто играл Кристиан Хенкель. Главный немец белорусского хоккея начинал хоккейный путь в нападении, а уже после переквалифицировался в защитники. Вероятно, это предопределило его манеру игры. Хенкель, как и Лисовец, заточен на атаку. Он хорошо владеет шайбой: в минувшем защитник стал лучшим по точности передач (84%), а в январе лидировал по проценту удачных обводок (83%).

В «Динамо» Кристиан перешел после ЧМ-2016 и сразу же не затерялся в команде. В минувшем сезоне он набрал 18 (4+14) очков и стал третьим бомбардиром-защитником «зубров» после Лисовца и Уиркоша. А еще стал вторым по показателю полезности с «+3» в этой графе. Но главным событием ушедшего сезона для 23-летнего защитника стал вызов Матч звезд КХЛ, а заодно попробовал себя в качестве блогера. Скорее всего, автор ֿ«Беззубых влогов» перейдет в «Ак Барс».

Дмитрий Буйницкий впервые оказался в главной команде «Динамо» в конце сезона-2014/15. Тогда он был единственным «зубром»-масочником и стал самым молодым игроков «бело-синих» за все время выступления в КХЛ. По ходу следующего сезона нападающий решил попробовать свои силы в юниорских лигах Северной Америки и задержался за океаном на полтора года, а после вернулся в «Динамо».

22-летний форвард по-настоящему раскрылся в минувшем сезоне. Буйницкий получал не так много айстайма – всего-то по 12 минут. Зато часто играл в первом звене. Нападающий показал хороший кистевой бросок и с десятью шайбами вошел в пятерку снайперов «Динамо». Это при том, что больше 20 матчей Буйницкий пропустил из-за травм. Но даже они не помешали нападающему стать лучшим по удачным обводкам – 1,39 за игру. Дмитрий уже подписал трехлетний контракт с магнитогорским «Металлургом».

«Динамо» за них боролось?

Без переговоров никого не отпустили. По словам генерального директора «Динамо» Дмитрия Баскова, «Магнитка» сделала предложение Буйницкому в шесть раз выше динамовского – перебить его «зубры» не смогли. Впрочем, «Металлург» выплатил минчанам компенсацию. Если верить Михаилу Захарову, она составила миллион долларов.

Хенкеля и Лисовца минчане тоже не отпустили просто так. Басков заверял, что защитникам сделали внушительные предложения. По регламенту КХЛ «зубры» могли перебить предложения «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», но делать этого не стали. Решение отпустить хоккеистов тяжело далось гендиру. Как амбициозный менеджер, он хотел сохранить лидеров, но в то же время не хотел разбивать их мечты.

Это пойдет на пользу?

«Динамо» точно нет. Минчане потеряли одних из лучших белорусских защитников – качественного резерва у нас мало. При этом «зубры» уменьшили легионерскую квоту до четырех полевых игроков, а бюджет клуба сократился в полтора раза. Заполнить пробоины качественными варягами будет сложно. Можно подписать россиян, которые не подпадают под лимит, но мало кто из них согласится играть на таких условиях. Тот же Терещенко долго сидел без клуба, поэтому и принял предложение «Динамо».

С хоккеистами вопрос спорный. Белорусы теперь не легионеры, поэтому могут претендовать на место в составе наравне с россиянами. В то же время выдержать конкуренцию в топ-клубах сложно. Многое зависит от того, какие контракты предложили Буйницкому, Лисовцу и Хенкелю: при двусторонних изначально их могут отправить в фарм-клубы в ВХЛ. Если пробиться в число основных игроков все же удастся, путь от топ-клубов КХЛ до Северной Америки не такой уж и длинный.

Нельзя однозначно сказать и насчет сборной. Белорусы будут конкурировать с сильными игроками – это плюс. Но они могут не пробиться в состав и оказаться в фарм-клубах. Зато в составе «Динамо» будет возможность привлечь новых молодых игроков. Условные Бокун и Литвинов смогут получить больше игрового времени. Об этом уже сказал Басков.

«Приятно, что «Динамо», которое создано, чтобы способствовать прогрессу наших хоккеистов, традиционно служит трамплином для талантливых белорусов. «Зубры» открыли для КХЛ Коробова и Стася, поспособствовали попаданию на драфт НХЛ Егора Шаранговича, совсем недавно отпустили в топ-клуб Буйницкого… При этом у нас сейчас освобождаются позиции для новых имен. Ждем, что уже в следующем сезоне увидим в составе таких же Лисовцов и Хенкелей, способных заявить о себе и вырасти в высококлассных исполнителей. Тем более, как показывают последние юниорские и молодежные чемпионаты мира, таланты в стране имеются», – с оптимизмом смотрит в будущее генеральный директор «Динамо».