Авто из Европы: сколько стоит растаможка для обычных граждан и для льготников 22.05.2019, 10:31

1,425

Как сегодня рассчитываются ввозные платежи в Беларуси.

Покупка авто за границей была в Беларуси массовым явлением лет 10–15 назад – тогда это было выгодно. Потом появились пошлины, которые сделали совсем неинтересным ввоз подержанных авто из всех стран за исключением России, на которую пошлины не распространялись. Myfin.by посмотрел, сколько будет стоить растаможка для обычных граждан и для льготников.

Как сегодня рассчитываются ввозные платежи в Беларуси

Сейчас размер ввозных таможенных платежей для физических лиц рассчитывается по трем основаниям:

- по возрасту авто – старые дороже;

- по объему двигателя – малолитражки дешевле;

- по цене покупки за рубежом – прямая пропорция, чем дороже машина, тем больше пошлина.

Для машин старше 3-х лет применяются первые два пункта. Стоимость 1 кубического сантиметра объема двигателя – от 1,5 до 5,7 евро. Общая тенденция – старше и объемнее, значит дороже.

Пошлина на машины моложе 3 лет зависит от цены покупки и объема:

- на авто дешевле 8 500 евро – 54% от покупной цены, но не менее 2,5 евро за 1 см3 объема двигателя;

- на авто дороже 8 501 евро – 48%, но не меньше 3,5 евро за 1 см3;

- дороже 16 701 евро – 48%, не меньше 5,5 евро за 1 см3;

- дороже 42 301 евро – 48%, не менее 7,5 евро за 1 см3;

- дороже 84 510 евро – 48%, не менее 15 евро за 1 см3;

- дороже 169 тыс. евро – 48% и не меньше 20 евро за 1 см3.

Запоминать эти цифры и считать вручную не обязательно, в сети есть множество онлайн-калькуляторов. Достаточно понять, что теперь за ввоз нужно платить от половины стоимости авто и дороже.

Рынок заработал в новых реалиях, появилась масса официальных дилеров новых авто, б/у-машины стали продавать на внутреннем рынке или ввозить из РФ.

Нарушил равновесие Указ №140 от 10 апреля 2019 года, а точнее одна из его норм, снижающая ввозные таможенные пошлины на 50% для инвалидов I и II групп и многодетных.

Что это значит для конкретных машин?

Возьмем несколько моделей авто с разными параметрами. Для расчета воспользуемся таможенным калькулятором.

Volkswagen Vw Lupo1.0 benzin

- авто 2000 года выпуска;

- объем двигателя – 1000 кв.см.;

- стоимость в Германии – 500 евро ($559);

- полная стоимость растаможки в Беларуси – 3 000 евро.

- льготная растаможка – 1 500 евро.

В Беларуси такие машины продаются за $2 000-3 000.

Ввозить даже с половинной пошлиной невыгодно.

Volkswagen Passat 2.0 FSI Comfortline

- год выпуска – 2005;

- объем двигателя – 1 984 кв.см.

- стоимость в Германии 3 790 евро ($4 239)

- полная стоимость растаможки в Беларуси – 9 523 евро.

- льготная растаможка – 4 761,5 евро.

Цена в Беларуси – $5 500 – 6 500.

Ввозить этот автомобиль в Беларусь тоже не выгодно даже по льготной пошлине.

Renault Scenic III Expression

- год выпуска – 2010;

- объем двигателя – 1 598 кв.см.

- стоимость в Германии 5 990 евро ($6 700)

- полная стоимость растаможки в Беларуси – 5 593 евро.

- льготная растаможка – 2 796,5 евро.

Цена в Беларуси – порядка $8 000.

Результат тот же – ввоз невыгоден даже при наличии льгот.

Поиск и сравнение можно продолжить. Однако практически все автомобили, массово продающиеся в Беларуси, дешевле купить на внутреннем рынке, чем ввозить с растаможкой.

Какая выгода от льгот по растаможке?

Трудный вопрос, учитывая, что растаможка увеличивает цену среднего авто в примерно в полтора раза, а льготная – на четверть.

В такой ситуации срабатывают рыночные механизмы: автодилеры легально ввозят в страну более дешевые авто из России, цены на вторичном рынке тоже ориентируются на Россию и стоимость новых машин.

Потому ввоз автомобилей с растаможкой в целом невыгоден для большинства категорий авто.

Однако из этого правила тоже есть исключения. Автомобиль, который выгодно покупать за границей с уплатой пошлины должен отвечать двум критериям:

- иметь малый объем двигателя;

- быть моложе 3-х лет.

Еще один вариант – везти в Беларусь машины, которые здесь еще не продаются.

То, что инвалидам и многодетным семьям понадобятся именно такие машины – весьма сомнительно, это не самые дешевые для отечественного авторынка варианты.

Напомним, что среднедушевой доход многодетных семей обычно ниже среднего, а социальная пенсия инвалида I группы 246,42 руб., II группы – 190,42 руб. без учета надбавок.

Еще одна потенциальная выгода – «торговать льготой»: хотя машину с пошлиной в 50% можно ввозить только для личного пользования, дальнейших ограничений законом не определено. Но и это не слишком просто. Оформить машину по доверенности не выходит, уже появились отзывы, что таможня требует личного присутствия льготника.