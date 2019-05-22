За 2 дня 20 митингов: В Бресте добиваются проведения массовой акции против завода АКБ 2 22.05.2019, 10:34

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Очередные уведомления о проведении митингов поданы на начало июня.

В начале недели правозащитник Роман Кисляк отнес в Брестский горисполком 20 уведомлений о проведении в парке воинов-интернационалистов митингов против аккумуляторного завода: по 10 митингов 1 и 2 июня, пишет «Брестская газета».

Еще 3 заявления на проведение аналогичных мероприятий в деревне Тельмы Брестского района он отправил в райисполком. Несмотря на многочисленные запреты, активист продолжает добиваться проведения митинга. Например, планировавшиеся в мае митинги в парке-воинов интернационалистов были запрещены под предлогом «противоклещевых мероприятий».

«Пять дней мы искали в парке «охотников за клещами». Увы, мы их там не увидели. Получается совсем нехорошо: и противоклещевых мероприятий не было, и наши митинги «Брестчане против свинца» в очередной раз были сорваны. Понятно, что и на этот раз они найдут причины отказать. Но чем дальше, тем им все сложнее и сложнее», – считает Кисляк.

Больше года в Бресте и районе длится протест местных жителей против появления аккумуляторного завода рядом с городом. По их мнению, предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест. Дважды молчаливые акции протеста переходили в митинги – за участие в них были оштрафованы десятки людей. Единственный разрешенный митинг против завода прошел в Бресте больше года назад и собрал около 2 000 человек.

По официальной информации, аккумуляторный завод «АйПауэр», который изначально планировали запустить еще в августе прошлого года, сейчас работает в режиме пусконаладки. Активисты заявляют, что это не пусконаладочные работы, а полноценный производственный процесс. С 3 мая возле предприятия организовано круглосуточное дежурство – борцы за экологию по очереди находятся рядом с предприятием и снимают на фото и видео то, что они считают нарушениями. Потом информация передается в соответствующие органы и службы.

Власти заявляют, что завод безопасен и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.