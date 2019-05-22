Белорусский бизнесмен Павел Фролов задержан в России 2 22.05.2019, 10:45

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Его подозревают в «медицинском» мошенничестве федерального масштаба.

Владелец московского медцентра «Ф Клиникс» Павел Фролов подозревается в организации аферы федерального уровня по оказанию дорогой, но ненужной медпомощи, пишет onliner.by со ссылкой на «Коммерсант».

По информации полиции, в разных городах России удалось «вылечить» более 11 тыс. здоровых граждан и заработать около 1 млрд российских рублей. Представители бизнесмена говорят, что это происки конкурентов.

По данным «Ъ», оперативники ГУЭБиПК МВД пришли в московскую квартиру 32-летнего бизнесмена из Беларуси рано утром. У него дома и в клинике изъяты документы, компьютеры, электронные носители. Затем задержанного отправили самолетом в ИВС Чебоксар. Как оказалось, местная полиция подозревает бизнесмена в организации особо крупного мошенничества. В итоге суд заключил Фролова под стражу на два месяца.

О том, что происходит, стало немного ясно из последовавшего сообщения МВД. В нем, в частности, говорится: «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг».

По информации МВД, участники группы «под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств» создали в ряде регионов России сеть клиник. Сотрудники кол-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. Затем работники этих учреждений, не имеющие медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогого лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.

По предварительной информации, пострадавших — больше 11 тыс., общий ущерб — не менее миллиарда российских рублей.

Полиция сообщает, что в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты деньги, компьютеры, телефоны, электронные носители информации, документы и иные предметы.

В следственные органы доставлено 25 человек, иных устанавливают.

В то же время «Коммерсант» приводит слова источника, близкого к Фролову, о том, что «Ф Клиникс» являлся одним из ведущих медцентров Москвы с профессиональным коллективом врачей. А заявление от потерпевших стало результатом жесткой конкурентной борьбы на этом рынке.

Адвокат Фролова говорит, что тот учредил только московскую клинику, а к остальным упомянутым в уголовном деле медцентрам не имеет отношения и не знал об их существовании.