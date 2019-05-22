«Надо принять указ, чтобы премьер обеспечивал своевременный восход солнца» 1 22.05.2019, 11:02

Сергей Румас

Экономисты раскритиковали абсурдное поручение Лукашенко.

Указом от 20 мая Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность за обеспечение экономического роста «преимущественно» за счет внешнего спроса.

Критерием эффективной экспортной деятельности станет обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.

Экономисты объяснили UDF.BY, что означает решение диктатора.

«Рекомендовал бы принять еще следующий указ: чтобы премьер-министр обеспечивал своевременный восход солнца»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико сказал UDF.BY, что подписанный указ содержит ошибку даже с точки зрения экономической науки.

«Дело в том, что мы в силах изменять предложение. А спрос на внешних рынках определяется не нами. Какой-то необразованный человек сказал это Лукашенко», – отметил экономист.

«Я Сергея Николаевича знаю и сочувствую ему. Маленькой стране начать вдруг формировать спрос на мировых рынках… Это очень по-нобелевски. За это Александру Григорьевичу надо давать Нобелевскую премию – за укрепление основ экономической теории. Я бы рекомендовал принять еще следующий указ: чтобы премьер-министр обеспечивал своевременный восход солнца», – добавил Заико.

Что касается реализации норм указа на практике, экономист считает, что премьер-министр – это не то лицо, которое должно заниматься стимулированием массовых экпортных инициатив со стороны бизнеса и созданием структур, которые предоставляли бы в соседних странах «хорошую маркетинговую информацию». Хотя, по его мнению, стране нужны общенациональные институты по продвижению белорусских товаров.

«Это могли бы быть мощные порталы вроде Alibaba. Не знаю как сейчас, но пару лет назад ИП, изготовливающим игрушки, запрешалось продавать свои товары через сайт», – сказал Заико.

Экономист иронизирует над указом руководителя страны:

«Румас мог бы успешнее наращивать экспорт, если бы Александр Григорьевич купил бы ему большой командировочный чемодан с образцами белорусских товаров – например, с лыжероллерами».

Леонид Заико также рассказал, что последние полтора месяца проводит эксперимент.

«Посещаю в центре Минска магазины и кафе, куда может заглянуть иностранец. Захожу и спрашиваю сначала на немецком, а потом на французском, владеют ли там иностранными языками. Никто на проспекте Независимости не говорит! Так какой может быть экспорт, если даже внутри страны мы не можем объясниться с иностранцами и продать хотя бы чашку чая?» – недоумевает экономист.

«По этому распоряжению можно ожидать очередного «жесточайшего» разноса и замены команды»

Экономист Лев Марголин назвал свежий указ Лукашенко «еще одним экзотическим решением».

«Правительство и так отвечает за всю хозяйственную деятельность. А премьер отвечает за всю деятельность правительства. Еще раз возлагать на Румаса те же функции… Это можно расценивать как желание Лукашенко напомнить, кто в доме хозяин», – сказал Марголин.

По мнению экономиста, указ также свидетельствует о недовольстве Лукашенко работой Румаса.

«Прошел уже почти год с момента назначения нового правительства, и пока прорывов нет. Мы с вами понимаем, что их и не будет – в условиях нереформированной экономики. Но Лукашенко любые неуспехи связывает с неумелыми исполнителями, а не с ошибочным курсом. Свои указом он напомнил правительству о том, для чего его назначали (если оно вдруг об этом забыло)», – полагает Марголин.

По мнению экономиста, возложенная на премьер-министра персональная ответственность на его работу не повлияет.

«Надеюсь, что Румас достаточно грамотный и добросовестный руководитель, и он без лишних нагоняев прекрасно знает, что ему нужно делать. И делает это в меру своих сил и возможностей. Другой вопрос – считает ли Лукашенко, что премьер выкладывается полностью. По этому распоряжению можно ожидать, что перед президентскими выборами или после них состоится очередной «жесточайший» разнос и замена команды. Хотя уже не представляю, кого там на кого можно менять», – отметил Марголин.