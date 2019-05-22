Алесь Беляцкий обратился в Генеральную прокуратуру по поводу массового задержания ромов 22.05.2019, 11:44

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Алесь Беляцкий

Фото: ПЦ "Вясна"

Правозащитник требует провести проверку.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Из многочисленных сообщений в ряде СМИ стало известно, что 16 мая 2019 года в Могилеве в результате рейда правоохранительных органов, который проводился в рамках расследования уголовного дела по факту предполагаемого убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, происходили массовые задержания граждан цыганской национальности.

Всего в ходе этого рейда представителями органов МВД в местах компактного проживания представителей данной национальности было задержано около 100 человек: женщин, несовершеннолетних детей и мужчин. Часть из них позже освободили, а мужчины, в количестве около 50-ти человек, были задержаны на трое суток. Как стало известно позже, в отношении задержанных были начаты административные процессы за якобы совершенное ими мелкое хулиганство.

Учитывая обстоятельства и место их задержаний (по месту их непосредственного проживания), это свидетельствует об их незаконном, произвольном характере.

«Очевидно, поскольку законные основания, перечисленные в ст. 108 УПК, для задержаний граждан в качестве подозреваемых у органов следствия отсутствовали, кем-то было принято решение об их задержании в связи с якобы совершением административных правонарушений, а именно мелкого хулиганства. Это дало возможность органам следствия содержать задержанных в качестве лиц, в отношении которых ведется административный процесс, до трех суток и допрашивать в рамках возбужденного уголовного дела с нарушением правовых гарантий и процедур, предусмотренных действующим УПК Республики Беларусь», - пишет председатель «Весны».

Алесь Беляцкий отмечает, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. Кроме того, по многочисленным свидетельствам очевидцев и жертв, задержания сопровождались использованием физической силы, оскорблениями и запугиваниями.

По его мнению, озвученная СМИ информация о возможной причастности к предполагаемому убийству сотрудника ГАИ представителей цыганской национальности в совокупности с подобного рода демонстративными действиями МВД могли привести к серьезным опасным последствиям в отношении данной национальной группы.

«Считаю, что данная ситуация требовала соответствующей реакции представителей как местных, так и республиканских органов власти, направленной на недопущение возможной эскалации межнационального конфликта», - отмечает в своем заявлении правозащитник.

Факты этнического профилирования представителей цыганского национального меньшинства силовыми органами имеют в Беларуси систематический характер.

Правозащитник напоминает, что на данные факты неоднократно обращали внимание и международные организации. Так, в своих заключительных замечаниях по пятому периодическому докладу Беларуси, принятым Комитетом по правам человека ООН по результатам рассмотрения соответствующего периодического доклада Республики Беларусь 8 и 9 октября 2018 года, Комитет в частности отметил, что государству-участнику следует принять действенные меры для решения проблемы дискриминации рома, а также для борьбы с разжиганием ненависти к ним и для искоренения расового профилирования со стороны правоохранительных органов.

По мнению Беляцкого, массовые задержания представителей цыганского национального меньшинства только на основании их национальной принадлежности свидетельствуют о продолжении данным негативных практик в нашей стране.

В связи с этим, руководствуясь положениями Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», он просит:

Провести прокурорскую проверку законности задержаниях граждан цыганской национальности сотрудниками МВД 16 моя 2019 г. в г. Могилеве и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Внимательно рассмотреть необоснованные случаи употребления силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных, условия их содержания.

Письменно проинформировать о результатах рассмотрения данного заявления в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством об обращениях граждан.