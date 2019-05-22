Американская система ПРО приближается к границам России 5 22.05.2019, 11:54

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В Кремле обеспокоились.

Сухопутные силы США развернули в Румынии одну из семи своих батарей противоракетной системы высотного перехвата головных частей на конечном участке траектории (THAAD). Это развертывание совпадает с закрытием также расположенного в Румынии наземного комплекса противоракетной обороны «Иджис эшор» (Aegis Ashore) для проведения его плановой модернизации.

Установка оборудования противоракетной батареи THAAD началась 17 мая 2019 года вблизи места расположения наземной противоракетной системы «Иджис эшор». Сухопутные силы США и Министерство обороны США независимо друг от друга сначала разместили, по крайней мере, одну фотографию готовящейся к несению боевого дежурства установки, а затем быстро ее удалили. На некоторых вебсайтах эта фотография была сохранена.

Развертывание противоракетной установки THAAD является противоречивым вопросом. Эта система в теории обладает теми же возможностями, что и противоракетные комплексы Aegis Ashore и помогает закрыть брешь, образовавшуюся в период временного прекращения работы комплекса «Иджис».

Однако установка батарей THAAD вызывает враждебную реакцию у российского руководства, как это было и в случае с наземной системой «Иджис эшор». Россия «не понимает, какие задачи будет выполнять система «Иджис эшор» в противоракетной области», — заявил в конце апреля 2019 года российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Пентагон и НАТО неоднократно пытались объяснить причины развертывания противоракетного комплекса THAAD. «По просьбе НАТО министр обороны разместит этим летом в Румынии находящуюся в распоряжении Сухопутных сил США противоракетную систему высотного перехвата на конечном участке траектории в целях поддержки противоракетной системы НАТО», — заявил представитель Европейского командования Вооруженных сил США в начале апреля 2019 года.

«Противоракетный комплекс THAAD из состава 69-ой артиллерийской противовоздушной бригады 32-го Командования противовоздушными и противоракетными силами будет интегрирован в существующую архитектуру противоракетной обороны в течение ограниченного периода времени летом этого года, когда будет проводится запланированное обслуживание и модернизация находящейся в Румынии наземной системы противоракетной обороны Иджис эшор».

По состоянию на начало 2019 года Сухопутные силы США получили около 200 ракет для семи своих батарей системы THAAD и примерно 40 пусковых установок. Агентство США по противоракетной обороне на своем вебсайте называет THAAD «наземным элементом, способным сбивать баллистические ракеты как в атмосфере, так и за ее пределами».

Сухопутные сила США располагают противоракетными батареями THAAD на острове Гуам, а также на территории Южной Кореи. В марте 2019 года Армия США развернула одну батарею THAAD в Израиле.

«Иджис эшор» является наземной версией противоракетного комплекса Военно-морских сил США SM-3. Агентство США по противоракетной обороне через НАТО управляет наземными комплексами Aegis Ashore в Польше и в Румынии. Эти установки помогают защитить Европу и Соединенные Штаты от ограниченных ракетных ударов со стороны таких ближневосточных держав как Иран.

Однако противоракетная система Соединенных Штатов в течение десятилетий вызывает недовольство в России. Москва считает американские противоракетные системы угрозой для глобального баланса сил, поскольку теоретически они могут сделать неэффективными российские ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. На самом деле большинству американских противоракетных установок не хватает скорости, радиуса действия и точности для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Лишь американские наземные противоракетные системы среднего участка траектории на Аляске и в Калифорнии, — обе рассчитаны на перехват северокорейских ракет, — в ходе контрольных испытаний продемонстрировали способность поражать некоторые межконтинентальные баллистические ракеты.

Многие русские ошибочно полагают, что наземные комплексы «Иджис эшор» могут оснащаться ракетами земля-земля и поэтому могут быть использованы в ходе нанесения внезапного первого удара. Противоракетные комплексы «Иджис эшор» «являются причиной возникновения специфического русского страха», — отметил Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), эксперт в области ядерного оружия расположенного в городе Монтерее Миддлберского института международных исследований (Middlebury Institute of International Studies).

По его мнению, многие русские полагают, что Соединенные Штаты тайными образом планируют оснастить свои противоракетные установки в Польше и в Румынии ядерными боеголовками, превратив их таким образом в то, что Льюис называет «тайной» ударной силой, истинная цель которой заключается в нанесении внезапного ядерного удара по Москве для того, чтобы «обезглавить» российское руководство.

«Это безумие, однако они на 100 процентов уверены в этом», — отметил Льюис, имея в виду русских.

НАТО подчеркивает, что ни «Иджис эшор», ни THAAD не представляют собой угрозу для России. «Батарея THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и под полным политическим контролем Североатлантического совета, — было подчеркнуто в заявлении альянса. — Она будет в боевом состоянии только до тех пор, пока на свое место в Румынии не вернется комплекс «Иджис эшор». Как ожидается, модернизация и размещение будут продолжаться несколько недель».

«В соответствии с системой противоракетной обороны НАТО, работа батарей THAAD будет направлена против потенциальных угроз, возникающих за пределами евроатлантической зоны. Размещенные в Румынии комплексы «Иджис эшор» являются чисто оборонительными системами».

Дэвид Экс, The National Interest (перевод – inosmi.ru)