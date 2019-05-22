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Лукашенко и Путин запланировали встречу в Нур-Султане

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  • 22.05.2019, 12:09
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Фото: Коммерсант

Повестка переговоров пока не раскрывается.

Лукашенко и Путин запланировали разговор в Нур-Султане. Об этом ria.ru сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

29 мая в столице Казахстана Лукашенко и Путин примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 5-летнему юбилею Евразийского союза. "Контакты на полях [саммита] будут обязательно, — говорит Песков. — Вопросы заранее не известны". Однако очевидно, что речь пойдет о "интеграции", поставках белорусских продуктов в Россию и препятствиях, о компенсации за некачественную российскую нефть, сообщает euroradio.fm.

Накануне в Москве внезапно вспомнили старую незаконную схему с поставками белорусами в ЕС нефтепродуктов под видом "растворителей", и хотят взыскать с Беларуси "задолженность".


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