В Червенском районе рушится мост 4 22.05.2019, 12:20

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Фото: МЧС

Арматура пострадала от коррозии.

21 мая в 15:30 в МЧС поступило сообщение о нарушении целостности моста на грунтовой дороге между деревнями Полядки Червенского района и Погулянка Березинского района, пишет onliner.by.

— Установлено, что произошло проседание железобетонной плиты моста. Остальные плиты имеют явные признаки нарушения целостности: арматура пострадала от коррозии, частично разрушен верхний слой бетона, — сообщили в МЧС.

Мост железобетонный, 10×4 метра, высота над уровнем воды составляет три метра, он используется для сезонного передвижения сельскохозяйственной техники.

Фото: МЧС

— Жизнедеятельность населения Червенского и Березинского районов не нарушена: проезд осуществляется через трассу М4 (Минск — Могилев), — добавили в МЧС. — Пострадавших нет, проход людей и проезд автомобилей по данному мосту запрещен. Работы по восстановлению запланированы на сегодня, 22 мая.