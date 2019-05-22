Зеленский внес в Раду свой первый законопроект на посту президента 2 22.05.2019, 12:21

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ФОТО: REUTERS

Документ могут рассмотреть на сегодняшнем внеочередном заседании украинского парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Соответствующий законопроект президент Украины подал в парламент и отметил как неотложный, сообщается на сайте ВР.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании парламента. Вместе с ним могут рассмотреть также изменения в закон о выборах народных депутатов, передает 112.ua.

Отметим, указанный законопроект является первым, внесенным на рассмотрение парламента шестым президентом Украины.