Зеленский внес в Раду свой первый законопроект на посту президента

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект на посту президента2
- 22.05.2019, 12:21
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Документ могут рассмотреть на сегодняшнем внеочередном заседании украинского парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Соответствующий законопроект президент Украины подал в парламент и отметил как неотложный, сообщается на сайте ВР.
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании парламента. Вместе с ним могут рассмотреть также изменения в закон о выборах народных депутатов, передает 112.ua.
Отметим, указанный законопроект является первым, внесенным на рассмотрение парламента шестым президентом Украины.