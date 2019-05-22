В Бресте в домах молодежных активистов прошли обыски 3 22.05.2019, 12:24

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У некоторых для экспертизы изъяты телефоны, флэш-карты, наклейки и литература.

Утром 22 мая к нескольким молодежным активистам Бреста пришли сотрудники правоохранительных органов с целью провести осмотр по месту проживания. Об этом стало известно правозащитникам «Весны».

Санкцию на проведение осмотров дал заместитель прокурора Бреста А.С. Ралинский.

Основанием для их проведения стали выявленные силовиками 30 апреля на ул. Адамковской листовки с содержанием «анархического характера». По мнению сотрудников милиции, лица, которые расклеили листовки, совершили административное правонарушение, так как нарушили правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

На данный момент известно про три случая осмотров. У некоторых из парней для экспертизы изъяты телефоны, флэш-карты, наклейки и литература.