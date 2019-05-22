Зарядка для ума: как правильно выбрать жениха для принцессы 4 22.05.2019, 12:39

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Попробуйте решить логическую задачу.

Король одной страны решил выдать замуж дочь-принцессу за того из женихов, кто сумеет правильно решить логическую задачу. Удачи!

Зарядку для ума опубликовала русская служба BBC.

Загадка

Король одной страны решил выдать замуж дочь-принцессу за того из четверых женихов, кто сумеет правильно решить логическую задачу. Всем четверым завязали глаза и усадили вокруг стола.

Король сказал: "Я притронусь ко лбу каждого из вас и оставлю на нем либо черную, либо красную метку, причем черных меток поставлю больше, чем красных.

Затем я прикажу снять повязки с ваших глаз, чтобы каждый смог увидеть метки, поставленные другим. Принцесса выйдет за того, кто верно определит цвет своей метки". Когда повязки были сняты, женихи долго смотрели друг на друга, а потом один из них воскликнул…

Каким был цвет его метки и какими были его рассуждения?

Ответ

Ответ: черный.

Решение. Так как король сразу объявил, что черных меток больше, то возможны всего два случая - "3 черных метки, 1 красная" и "4 черных". Если бы на ком-то из женихов была красная метка, то каждый из остальных, видя красную и две чёрных, моментально бы догадался, что у него чёрная метка. Так как этого не произошло, то на всех женихах - черные метки. Самый сообразительный из них понял это быстрее остальных.