Что белорусы предложили поменять в ПДД 6 22.05.2019, 12:48

3,560

Скорость в городах - до 50 километров в час, ближний свет - всегда.

Почти две недели белорусы могли высказывать свои предложения по поводу новой редакции Правил дорожного движения. Пока разработчики изучают поступившие предложения и дорабатывают документ, tut.by посмотрел, какие темы больше всего волновали водителей и пешеходов во время общественного обсуждения проекта указа.

Запретить остановку для проверки документов

Что предлагается в проекте указа: сейчас сотрудники ГАИ уверены, что и так имеют право останавливать водителей для проверки документов. Однако многие водители с этим не согласны — четко этот момент в ПДД не обозначен. Теперь МВД хочет «узаконить» остановку для проверки документов.

Именно этот пункт вызвал наибольшее количество негативных откликов. Многие комментарии в общественном обсуждении по этому поводу лаконичны: «Запретить остановку для проверки документов».

— Причина остановки должна оставаться обоснованной, а не просто проверить документы. Тем более с современными средствами контроля всегда можно заранее установить и найти действительно обоснованную причину остановки, — уверен пользователь Национального правового портала Алексей Квитун. — Сейчас все можно проверить онлайн и даже обычному человеку, не говоря уже о сотрудниках ГАИ, у которых по регистрационному номеру полная информация высвечивается. Не надо давать такую возможность — это не добавит безопасности движению. Это равносильно тому, что каждый милиционер на улице может остановить любого без причины, просто чтобы проверить документы, а если их нет, задержать для выяснения личности лишь потому, что он имеет такое право.

Нашли пользователи и юридическое обоснование для того, чтобы норму не вводить: «остановку водителя для проверки документов нужно считать административным задержанием (статья 8.2 ПИКоАП), и оно противоречит принципу неприкосновенности личности, установленному статьей 2.4 ПИКоАП, согласно которому никто не может быть задержан за совершение административного правонарушения при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных статьей 9.1 ПИКоАП».

Выход из ситуации пользователи тоже предложили: проводить операции «Фильтр», когда останавливают все машины на определенном участке в определенное время, и вот тогда уже проверять все документы.

Скорость в городах

В большинстве случаев максимально разрешенная скорость движения в городах — 60 км/ч. Никаких изменений на этот счет в новой редакции ПДД нет.

Вместе с тем не один раз участники обсуждения призывали снизить максимальную скорость движения в городах.

— Было бы отлично, если бы была изменена скорость движения по жилой зоне с 20 до 10 км/ч, а в городе — до 50 км/ч, — пишет пользователь Роман. — Ни для кого не секрет, что бóльшая часть водителей движется с разрешенной скоростью + 9 км/ч. Вот эти «ненаказуемые» 9 км/ч тоже можно было бы или убрать, или сократить. А вот за городом можно сделать чуть больше, например, 140 вместо 120.

К обсуждению этой темы присоединился координатор программ общественного здравоохранения странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует для Беларуси по умолчанию снижение ограничения скоростного режима в городских районах с сегодняшних 60 км/ч до 50 км/ч, как это практикуется в настоящее время в большинстве стран Европейского союза, включая Прибалтийские страны и Польшу, — написал эксперт. — ВОЗ отдельно по этому индикатору учитывает прогресс в странах в области борьбы с дорожным травматизмом в условиях городов и 97 стран из 180 участвовавших в отчете ВОЗ ввели эту меру в настоящее время. Эта мера научно обоснована и позволяет сократить на 40% количество смертей при столкновении с незащищенными участниками движения (пешеходами и велосипедистами) в городах. Помимо этого, эта мера является важнейшим условием развития и стимулирования велосипедного движения в условиях городов в качестве средства транспорта для осуществления поездок на работу за счет выравнивания скорости потока в попутном направлении. Существующее ограничение 60 км/ч в городах является запретительным для развития велосипедного транспорта в условиях городов с точки зрения опасности при столкновении.

Сделать ближний свет фар обязательным

Сейчас, напомним, ближний свет фар является обязательным только в определенные периоды — в конце и в начале учебного года.

Многие предлагают сделать это требование постоянным.

— Ради всех святых — верните в ПДД пункт об обязательном включенном ближнем свете фар при езде в дневное время суток в нашей стране. Это ведь действительно влияет на безопасность ДД, — эмоционально написал пользователь Алексей.

— Хотел бы предложить ввести обязательное включение ближнего света фар вне зависимости от времени и погоды, — поддержал его Виталь. — Это делает автомобиль более заметным и для пешеходов, и для других водителей. Особенно это важно на трассах.

Спешиваться велосипедистам на переходах или нет?

В проекте ПДД планируется оставить обязанность спешиваться только на нерегулируемых пешеходных переходах.

Отношение к велосипедистам у других участников дорожного движения неоднозначное.

— На мой взгляд, нужно обязать велосипедистов спешиваться в любом случае, так как дорога — повышенный источник опасности, соответственно, ее пересекать необходимо пешком! Законодатели, вы же сами ездите за рулем, и вы прекрасно знаете, как велосипедисты вылетают, нарушая ПДД, — уверен пользователь Алексей Нечай.

Но есть и более демократичные предложения.

— Разрешить велосипедистам не спешиваться на абсолютно всех ПП, а проезжать их со скоростью пешехода, убедившись в личной безопасности и безопасности ДД, — написал пользователь Артур.

Правило двух полос

Сейчас есть рекомендация, что водитель может не останавливаться, если между ним и пешеходом есть две свободные полосы. В противном случае он обязан остановиться и пропустить пешеходов. В новой редакции ПДД правило двух полос хотят закрепить официально.

— Считаю, что водитель за непропуск пешехода на пешеходном переходе (нарушение так называемого правила 2-х полос) должен привлекаться к ответственности только при наличии видеофиксации данного нарушения, чтобы исключить субъективизм со стороны работников ДПС, — говорит Василий.

— Дополнение подпункта 2.51 (в нем прописано правило двух полос. — Прим. ред.) решает проблему наполовину, а именно: только в том случае, когда пешеход переходит дорогу слева направо относительно движения транспортного средства. Но это не решает проблемы привлечения к ответственности «на глазок инспектора», если между тротуаром, по которому пешеход приближается к переходу, и транспортным средством нет двух полос. На каком расстоянии пешеход должен находиться от пешеходного перехода, чтобы можно было считать, что водитель может не предоставлять преимущество и это будет безопасно для участников движения? Представляется необходимым расширить формулировку, например: «Преимущество … считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и пешеходом … составило две полосы движения и более, или пешеход находится на расстоянии, эквивалентном двум полосам движения и более». В таком случае отпадает необходимость дополнительно указывать трамвайные пути, островки безопасности и т.п., формулировка приобретает более простую, понятную и логичную форму, — пишет пользователь под ником Игорь Понимащенко.