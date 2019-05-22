Большинство фракций Верховной Рады выступили против предложения Зеленского по выборам 6 22.05.2019, 13:10

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Поддержать предложение президента Украины готовы только «Батькивщина» и «Самопомощь».

Большинство фракций не будет голосовать за предложения президента Владимира Зеленского по изменению избирательного законодательства. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В частности, не намерены поддерживать законопроект Зеленского фракции Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко, а также группы мажоритарщиков Видродження и Воля народа.

"Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект…Рада должна сосредоточиться на рассмотрении во втором чтении Избирательного кодекса", - заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

В свою очередь лидер фракции НФ Максим Бурбак настаивает, что указ о роспуске парламента противоречит Конституции. "Не понятна логика нового президента, когда он распускает Раду, а потом просить ее принять какие-то решения… ", - отметил Бурбак.

Представитель Видродження Антон Яценко и лидер Оппоблока Вадим Новинский считают, что нельзя изменять избирательное законодательство за год до выборов. Это общепринятая европейская практика. "Закрытые списки могут быть, но по нынешней пропорциональной системе. Люди должны видеть людей", - сообщил нардеп от Воли народа Сергей Шахов.

Лидер РП Олег Ляшко считает, что сегодня Зеленский пытается узурпировать власть. "Я против мажоритарки, но я против закрытых списков, которые предложил Зеленский", - отметил он.

За изменение закона о выборах выступили лишь Батькивщина и Самопомощь. "Хорошо, что сегодня предложили новую избирательную систему. Давайте за нее проголосуем… Мы голосуем за", - заявила Юлия Тимошенко. "Мажоритарка стоит украинцам сотни миллиардов гривен. Чистая пропорционалка – это возвращение к справедливости", - считает лидер Самопомощи Олег Березюк.