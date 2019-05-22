Антропологи: У обезьян бонобо есть ритуал «сватания» 1 22.05.2019, 13:22

Матери помогают молодым самцам найти свою «половинку».

Антропологи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Лейпциг, Германия) опубликовали исследование, в котором сравнили социальное репродуктивное поведение самцов бонобо и шимпанзе. Оказалось, на успех воспроизводства потомства в стае бонобо напрямую влияют матери самцов, чего не наблюдается у шимпанзе. Статья опубликована в журнале Current Biology, сообщает naked-science.ru.

Сексуальное поведение в стае карликовых шимпанзе бонобо имеет большое значение. Половые акты снижают уровень агрессии, становятся средством разрешения конфликтов и помогают формированию социальных связей. При этом матери самцов играют не последнюю роль в продолжении рода даже после того, как их детеныш повзрослел. Они могут препятствовать совокуплению пар, в которых нет их детей, или помогать сыну побить его соперника в борьбе за самку. Последние наблюдения также показали, что наличие матери напрямую влияет на репродуктивный успех самца.

Ученые следили за четырьмя группами диких бонобо и семью группами диких шимпанзе. Они заметили, что самцы бонобо с матерями становились отцами в три раза чаще, чем те самцы, у которых матери умерли. У шимпанзе такой корреляции не наблюдалось. Однако у этих двух видов по-разному устроена социальная иерархия. В стае шимпанзе лидирующее место всегда занимает самец, в то время как у бонобо самцы и самки делят доминирующее положение.

В 2010 году эта же команда антропологов опубликовала исследование, в котором показала, что самцы без матерей остаются на окраине группы. Такое положение сильно снижает их шансы на репродуктивный успех, так как самки собираются в самом центре стаи. Самцы с матерями получают к нему доступ. Говорит ведущий автор работы Мартин Сурбек (Martin Surbeck):

«Матери выступают в качестве социального паспорта, позволяющего самцам «проникать» в центр стаи. Авторитет самца зависит от авторитета матери. Если мать теряет свой статус, это может сказаться и на статусе сына».

Исходя из этих данных, авторы делают вывод, что на репродуктивный успех самцов бонобо влияют не только гены, но и социальное устройство. Правда, ситуация не до конца однозначная, так как в 2011 году вышла работа, которая показала, что матери не способствуют возвышению сыновей, если сами вынашивают детеныша.

Приматолог Амми Калан (Ammie Kalan), не участвовавшая в исследовании, сравнила полученные наблюдения с «эффектом бабушки» в человеческом обществе. «Эффект бабушки» — гипотеза, согласно которой увеличение сроков жизни женщины связано с ее помощью в выживании и воспитании внуков.

Ранее ученые из Института биологических исследований Солка (США) воспользовались технологией выращивания плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клетки), чтобы проследить за развитием кортикальных пирамидальных нейронов человека и обезьян. Они хотели выяснить, есть ли различия в нейронах у людей и близких к нам приматов — шимпанзе и бонобо. Сравнение нервных клеток показало возможную причину когнитивных различий между обезьянами и человеком.