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На валютном рынке Беларуси происходят «чудеса»

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  • Владимир Тарасов, «Белрынок»
  • 22.05.2019, 13:46
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Иллюстрационное фото Reuters

Наметились два взаимоисключающих процесса.

Жители Беларуси удивляют: если в 2018 году они понемногу избавлялись от своих валютных сбережений в банках, то в апреле текущего года они накапливали там средства, одновременно увеличив продажу валюты банкам.

Изменение настроений физических лиц в отношении сбережений особенно хорошо заметно, если сравнивать данные за апрель 2019 и апрель 2018 годов.

Спасибо ФРС США за рост процентов по депозитам в банках РБ

Так, валютные вклады населения в белорусских банках в апреле текущего года увеличились по сравнению с мартом на 24,5 млн. долларов (0,3%), достигнув на 1 мая 7,298 млрд. долларов. И это при том, что в апреле 2018 года данные сбережения снизились на 65,8 млн. долларов – до 7,274 млрд. долларов.

Правда, срочные валютные депозиты физических лиц в апреле текущего года уменьшились по сравнению с мартом на 7,1 млн. долларов (0,1%) и составили 6,147 млрд. долларов. Но этот результат намного лучше, чем в апреле 2018 года, когда данные вклады снизились на 112,6 млн. долларов.

Переводные валютные депозиты физических лиц, то есть, в основном, средства на их банковских карточках, в апреле текущего года выросли по сравнению с мартом на 31,5 млн. долларов (2,8%) и достигли 1,15 млрд. долларов. Прирост оказался меньше, чем в апреле 2018 года, когда он составлял 46,9 млн. долларов.

Рост интереса к валютным сбережениям в текущем году объясняется, по-видимому, резким падением курса белорусского рубля против доллара и евро в прошлом году, произошедшим в связи с ослаблением российского рубля. Вторая причина – это рост ставок по валютным депозитам. В апреле 2019 года средняя ставка по новым валютным вкладам населения в белорусских банках на срок до 1 года выросла до 0,88% с 0,55% в апреле 2018 года. По абсолютной величине прирост оказался небольшим, но в относительном выражении он впечатляет – примерно в полтора раза.

Еще более впечатляющим выглядит увеличение процентов по новым долгосрочным депозитам: средняя ставка по ним поднялась до 2,32% годовых с 1,32% год назад. Этот прирост вполне мог повлиять на оценку привлекательности валютных депозитов со стороны населения. Благодарить за подъем процентов жителям Беларуси следует Федеральную резервную систему США, которая в прошлом году увеличила свои ставки, к которым привязаны и ставки по долларовым вкладам в банках нашей страны.

Интересно, что увеличение суммы валютных депозитов физических лиц в апреле текущего года наблюдалось на фоне значительного роста объемов продажи валюты населением. А именно, физические лица увеличили продажу наличной валюты на 102,8 млн. долларов по сравнению с мартом (до 683,5 млн. долларов). Объем продаж оказался на 50,5 млн. долларов больше, чем в апреле 2018 года. В итоге, в апреле текущего года физические лица продали белорусским банкам иностранной валюты на 98,8 млн. долларов больше, чем купили, хотя еще в марте они были чистыми покупателями валюты. При этом никаких особых событий, которые могли бы заставить население изменить свое отношение к валюте и белорусским рублям в качестве средства сбережений, в апреле не происходило.

Это означает, что продажа валюты физическими лицами определяется не столько склонностью населения к сбережениям на депозитах и его валютными предпочтениями, сколько другими причинами, а именно, его хозяйственной деятельностью. В частности, в апреле физическим лицам могло понадобиться увеличить продажу наличной валюты в целях уплаты налогов или для совершения платежей, которые после изменения валютного законодательства Нацбанком, необходимо совершать в белорусских рублях.

В частности, для покупки валютных облигаций субъектов хозяйствования теперь требуется использовать белорусские рубли, то есть продавать валюту.

Пока неизвестно, какой объем средств население вкладывает в валютные облигации, но суммы могут быть довольно значительными. Так, стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных только банками, то есть без учета других субъектов хозяйствования, и находящихся вне банковского оборота, в апреле текущего года увеличилась по сравнению с мартом на 12,1 млн. долларов – до 975,4 млн. долларов. В апреле прошлого года данный параметр сократился на 55,3 млн. долларов. Но пока не известно, какую часть банковских валютных облигаций приобрели физические лица.

Рубли не в почете

Проценты по рублевым депозитам в белорусских банках за год также подросли, но это не произвело особого впечатление на вкладчиков. Срочные рублевые депозиты населения в апреле текущего года выросли по сравнению с мартом на 60,2 млн. рублей и достигли 4,283 млрд. рублей. Год назад прирост был примерно таким же и составлял 61,5 млн. рублей. То есть, несмотря на довольно существенное увеличение зарплат и пенсий, физические лица не стали направлять прибавку на сбережения в рублях. При этом средняя ставка по новым рублевым депозитам населения на срок до 1 года в апреле текущего года поднялась до 8,78% годовых с 7,7% в апреле 2018 года. Аналогичная ставка по долгосрочным вкладам выросла до 12,34% с 11,28%.

Еще хуже обстоят дела с переводными депозитами физических лиц, то есть, в основном, средствами на банковских карточках. В апреле текущего года они сократились на 22,5 млн. рублей – до 2,557 млрд. рублей, хотя в апреле 2018 года они выросли на 182,3 млн. рублей.

При этом величина наличных денег в обороте в апреле текущего года увеличилась на 30,8 млн. рублей по сравнению с мартом и достигла 3,018 млрд. рублей. Но прирост оказался намного меньше, чем в апреле 2019 года, когда он равнялся 150,8 млн. рублей. То есть и наличных жители РБ стали копить меньше.

Это указывает на кардинальное изменение ситуации с рублевыми средствами населения в банках. Отчасти, конечно, наблюдаемые процессы могут объясняться увеличением объемов валютных сбережений, но вряд ли это единственная причина.

Чем бы это ни вызывалось, отношение населения к валюте сбережений в текущем году значительно изменилось, причем не в пользу рубля. Это в существенной степени свело на нет усилия Нацбанка по повышению доверия к белорусскому рублю. Впрочем, в некоторых сферах все же удалось добиться успеха. Так, 17 мая в ходе юбилейного 50-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России, проведенного в Гомеле, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что около 80% внешнего оборота двух стран осуществляется в национальных валютах. Это действительно достижение, хотя многие белорусские экспортеры наверняка предпочли бы продавать товары в РФ за доллары и евро, учитывая перспективу новой девальвации российского рубля в случае падения цен на нефть на мировом рынке. Да и белорусский рубль в этом случае вряд ли устоит, что огорчит российских экспортеров.

Владимир Тарасов, «Белрынок»


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