Кто вошел в новую администрацию президента Украины 2 22.05.2019, 13:56

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Фото: Reuters

Полный список кадровых назначений.

Вслед за указом о роспуске Верховной Рады президент Владимир Зеленский сделал ряд кадровых назначений, включая ключевых фигур в своей Администрации.

НВ рассказывает, что о них известно.

Андрей Богдан — глава Администрации президента

Андрея Богдана называли неформальным руководителем избирательного штаба Зеленского. Сам Богдан в интервью НВ пояснил, что оказывал Зеленскому услуги адвоката, так как подписал договор с партией Слуга народа.

42-летний юрист родом из Львова, там же он получил профильное образование. В 2007 году участвовал в парламентских выборах по списку блока Наша Украина — Народная самооборона. Затем работал в правительствах Юрия Еханурова и Николая Азарова: был заместителем министра юстиции, министра Кабинета министров, а также уполномоченным Кабмина по вопросам антикоррупционной политики. Из-за работы в Кабмине Азарова попал под действие закона о люстрации и запрет занимать госдолжности.

Последние несколько лет Богдан сотрудничал с Коломойским, был его советником на посту губернатора. В 2014 году вошел в список БПП на выборах (№ 74), однако в Раду не прошел. Должен был стать нардепом позже, заняв место одного из ушедших в Кабмин членов БПП. Однако парламент принял закон, разрешивший партиям «чистить» свои списки. Богдана исключили из списка БПП и депутатом он так и не стал.

Сергей Шефир — первый помощник президента

Братья Сергей и Борис Шефиры — многолетние партнеры Зеленского по Студии Квартал 95 и совладельцы этого бизнеса.

Сергей Шефир был сценаристом и участником команд КВН, включая команду Запорожье — Кривой Рог — Транзит, куда он позвал Зеленского и которая впоследствии выиграла высшую Лигу КВН.

После победы Зеленского на выборах Шефир высказывался против того, чтобы Андрей Богдан возглавил АП, а также заявил, что Владимир Зеленский вышел из бизнеса Квартала. Сейчас управление им остается за Богданом Шефиром, сообщил последний журналисту НВ Кристине Бердинских в день инаугурации Зеленского.

Сергей Трофимов — первый замглавы АП

Последние полтора десятка лет Трофимов сотрудничал со Студией Квартал-95, был ее исполнительным продюсером.

Юрий Костюк — замглавы АП

Костюк — один из авторов «экранного» образа президента Зеленского, школьного учителя Василия Голобородько. Работая сценаристом Квартала 95, он также писал сценарии ко многим сериалам и фильмам студии, среди которых Слуга народа, Любовь в большом городе 3, Сваты 5, 8 новых свиданий и 8 первых свиданий, Вы все меня бесите, Байки Митяя.

Он принимал активное участие в избирательной кампании Зеленского, был соавтором многих ее «фишек» и идей, включая вызов на дебаты на НСК Олимпийский, а также идею перенести Администрацию президента с улицы Банковой в другой офис.

Кирилл Тимошенко — замглавы АП

Тимошенко известен как основатель компании GoodMedia, производителя политической и социальной рекламы. Его отец — депутат Днепропетровского облсовета от партии УКРОП. Четыре года назад сам Тимошенко баллотировался в Киевский горсовет по спискам этой политсилы.

Свой публичный имидж продакшну Тимошенко доверяли многие влиятельные заказчики: именно он был организатором трансляции инаугурации Петра Порошенко в 2014 году, а также форума презентации его избирательной программы в 2019-м.

Также компания Тимошенко снимала имиджевые ролики для Кабмина и главы ГПУ Юрия Луценко. А в январе 2019 года GoodMedia выпустила пиар-фильм о нардепе от БПП Игоре Кононенко.

С Зеленским продакшн Тимошенко работал с начала избирательной кампании, снимая для него видеоролики — в том числе вызов на дебаты на НСК Олимпийский.

Руслан Стефанчук — представитель президента в Раде, советник

Доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Ранее в штабе Зеленского Стефанчука также называли идеологом партии Слуга народа и ответственным за разработку законопроектов.

Стефанчук — опытный юрист. В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым. В 2011—2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Андрей Герус — представитель президента в Кабмине

Бывший член Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ), член правления бизнес-совета проекта Цена государства (информационный проект Центра социально-экономических исследований CASE Украина, который разъясняет украинцам стоимость госуслуг).

Окончил экономический факультет Львовского университета, получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). До прихода в НКРЭ работал директором по инвестиционной деятельности в инвесткомпании Конкорд Капитал.

Михаил Федоров — советник президента

Федоров руководил digital-направлением избирательной кампании Зеленского. В нее он пришел из бизнеса: Федоров является основателем digital-агентства SMMSTUDIO, специализирующего в сфере интернет-маркетинга и рекламы в социальных сетях.

Именно он выстроил онлайн-коммуникацию Команды Зеленского и был ответственным за ее страницы в соцсетях.

Андрей Ермак — помощник президента

Юрист-международник, основатель и директор Международной юридической компании (Міжнародна правнича компанія). Окончил КИМО, более 20 лет работает в юридической сфере, в том числе в области защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права.

В связи с этим работал со многими телеканалами, медиакомпаниями, кинопроизводителями. Выступил продюсером фильма Правило боя (2017) — как основатель украинской компании Garnet International Media Group, которая занимается продакшном, продюсированием и дистрибуцией фильмов.

Был также помощником народного депутата и президентом общественной организации Ассоциация предпринимателей Киева.