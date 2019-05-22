Европа вернет в Россию тысячи тонн бракованной нефти 2 22.05.2019, 14:18

Простой «Дружбы» продолжается четыре недели.

Россия пока не смогла возобновить работу трубопровода «Дружба», куда в конце апреля попала загрязненная хлором нефть, вызвав поломки на белорусских НПЗ и остановку экспорта сырья в Европу, пишет finanz.ru.

Хотя Минэнерго РФ обещало запустить прокачку в начале недели, поставки в Польшу и Германию так и не начались, сообщил Reuters три источника в отрасли и подтвердили «Ведомостям» два российских чиновника и человек, близкий к «Транснефти».

Проблемой оказалось удаление некондиционной нефти из трубы: ее нужно вытеснить из нефтепровода и постепенно подмешивать к чистому сырью, чтобы снизить содержание органических хлоридов, так как в противном случае смесь может повредить установки НПЗ.

Планировалось, что грязную нефть примет принадлежащий Total завод Leuna в Германии - там ее должны были разбавить чистой нефтью и переработать. Однако начав процесс, завод столкнулся с поломкой и был вынужден остановить все установки, прекратив в том числе и первичную переработку.

Простой НПЗ может длиться по крайней мере неделю, что срывает планы по быстрой эвакуации загрязнённой нефти из трубопроводов, в которых остается около 8-9 млн баррелей некондиционного сырья стоимостью более 600 млн долларов.

Другой кандидат на работу с грязной нефтью - принадлежащий «Роснефти» немецкий НПЗ Schwedt. Он пока не принимал опасную смесь, а после поломки на заводе Total наверняка будет вести себя осторожнее, говорят источники Reuters. Завод уже переведен на загрузку 50%, уточняют собеседники «Ведомостей».

Простой «Дружбы» продолжается четыре недели - это рекорд за все время существования трубопровода, построенного в 1960х, чтобы снабжать советской нефтью страны Варшавского договора.

По словам источников «Ведомостей», прокачку планируют возобновить в четверг.

Но даже возобновление поставок не будет означать, что кризис завершен, говорят трейдеры. «Все эти новости о возобновлении поставок чистой нефти не имеют смысла. Грязная нефть все еще блокирует трубопроводы», - объяснил один из них Reuters.

В польской трубе осталось около 400 тысяч тонн такого сырья, и плана, как с ней обходиться, на данный момент нет, говорит европейский чиновник.

Один из предлагаемых вариантов - запустить части ниток «Дружбы» реверсном режиме и откачать нефть из Польши, Германии и Белоруссии обратно в Россию, говорит другой источник Reuters.

Технический аспект такой операции не вызывает сложностей, то оформление может создать проблемы, считают трейдеры.

При поставке из России в Европу нефть уже пересекла границу, она неоднократно меняла собственников, а таможенные пошлины и налоги с экспортеров уже поступили в российский бюджет.

Для вытеснения грязной нефти в Россию в реверсном режиме все эти платежи должны быть отменены, что является беспрецедентном шагом для российского правительства и нефтяной промышленности.

России удалось договориться об очистке трубы на территории Белоруссии, сообщил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

«Дорожная карта согласована в полном объеме, и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной для того, чтобы освободить некондиционную нефть из трубы с Польшей», - цитирует Козака ТАСС.

По его словам, поляки запросили скидку, и в четверг состоятся переговоры о цене.