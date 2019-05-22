Марюс Лауринавичюс: Лукашенко сделал Беларусь заложницей «Росатома» 22.05.2019, 14:21

Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Литва и дальше будет бороться с БелАЭС.

Об этом Charter97.org заявил Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа.

- В Литве близится финал президентских выборов. Как вы думаете, какую позицию по БелАЭС займет новый президент Литвы? Отличаются ли взгляды по этой проблеме Ингриды Шимоните и Гитанаса Науседы, которые поборются за президентское кресло во второму туре?

- Я не считаю, что их взгляды по Островецкой АЭС отличаются. Будет проводиться такая же последовательная политика, как и сейчас. Литва придерживается нескольких главных позиций.

Позиция первая: лучше всего для Литвы было бы, чтобы этой атомной электростанции не было, потому что она не является безопасной. И все инциденты, которые произошли в ходе строительства БелАЭС, на это указывают. В сотрудничестве с европейскими партнерами Литве нужно добиваться большей безопасности в этом плане, а также прозрачности от белорусских властей.

Вторая позиция: не покупать электроэнергию с БелАЭС. И эта позиция, наверное, на данный момент самая главная.

Конечно, публично Литва будет бороться, чтобы этой атомной электростанции не было, но это уже нереалистично сделать в данный момент.

- Учитывая, что Польша и Литва официально заявили, что не будут закупать электроэнергию с БелАЭС, что бы вы посоветовали Лукашенко в этом случае?

- К моим советам господин Лукашенко не прислушается. Намного большее влияние на Лукашенко имеет Россия, чем Литва. Не считаю, что Островецкая АЭС - это белорусский проект. Это проект «Росатома». Лукашенко сделал Беларусь заложниками этого проекта. БелАЭС только усилит экономическую зависимость Беларуси от России. Поэтому Лукашенко стоило бы хорошенько подумать перед вводом в эксплуатацию АЭС. Но он к моим советам не прислушается. Беларусь формально является независимым государством, но в реальности это не так.

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