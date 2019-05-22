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Верховная Рада отказалась вносить в повестку дня законопроекты Зеленского

  • 22.05.2019, 14:25

Спикер Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание украинского парламента.

Верховная Рада Украины 22 мая не внесла в повестку дня законопроект №10319 президента Украины Владимира Зеленского "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины" и №10317 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса", передает gordonua.com.

За внесение в повестку законопроекта №10319 проголосовали 92 народных депутата, документа №10317 – 127 народных депутатов.

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента.


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