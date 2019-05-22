Из Беларуси высылают еще одного россиянина 9 22.05.2019, 14:39

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Фото: svaboda.org

Владимир Травтер 26 лет прожил в Беларуси.

УВД Гомельского облисполкома ответило на жалобу жителя Буда-Кошелевского района, гражданина России Владимира Травтeра. Областная милиция не нашла оснований отменить решение о высылке, пишет «Гомельская весна».

Россиянин прожил в Беларуси 26 лет. В Буда-Кошелевском районе он имеет жилье, постоянную работу, жену, сына и большое хозяйство. Из-за административного правонарушения Владимир подвергся высылке с запретом въезда на территорию Беларуси в течение пяти лет.

В ответе за подписью заместителя председателя УВД Анатолия Васильева говорится, что при вынесении решения Буда-Кошелевской милицией были взяты во внимание «как обстоятельства, характеризующие личность, так и тот факт, что вы предупреждались о необходимости выполнения законодательства».

Милиция напомнила, что иностранные граждане обязаны соблюдать законы Беларуси и «уважать ее национальные традиции».

38-летний Владимир утверждает, что ему некуда ехать в России. Он живет в Беларуси с 1993 года. Владимир женился на белоруске Марии. Сейчас их сыну 17 лет. В соседней деревне живут старая больная мать Владимира и его отчим.

Травтеры сделали в своем доме ремонт, держат свиней и кур, обрабатывают 70 соток земли. Владимир 17 лет работает животноводом в местном хозяйстве, его жена - уборщицей в школе.

В феврале его оштрафовали и забрали права за разговор по телефону за рулем и остаточный алкоголь.

После этого Отдел по гражданству и миграции РОВД решил выслать Травтера на пять лет.

Сейчас Владимир собирается обжаловать решение о высылке в суде.