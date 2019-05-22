Из Беларуси высылают еще одного россиянина

Из Беларуси высылают еще одного россиянина9
- 22.05.2019, 14:39
- 2,604
Владимир Травтер 26 лет прожил в Беларуси.
УВД Гомельского облисполкома ответило на жалобу жителя Буда-Кошелевского района, гражданина России Владимира Травтeра. Областная милиция не нашла оснований отменить решение о высылке, пишет «Гомельская весна».
Россиянин прожил в Беларуси 26 лет. В Буда-Кошелевском районе он имеет жилье, постоянную работу, жену, сына и большое хозяйство. Из-за административного правонарушения Владимир подвергся высылке с запретом въезда на территорию Беларуси в течение пяти лет.
В ответе за подписью заместителя председателя УВД Анатолия Васильева говорится, что при вынесении решения Буда-Кошелевской милицией были взяты во внимание «как обстоятельства, характеризующие личность, так и тот факт, что вы предупреждались о необходимости выполнения законодательства».
Милиция напомнила, что иностранные граждане обязаны соблюдать законы Беларуси и «уважать ее национальные традиции».
38-летний Владимир утверждает, что ему некуда ехать в России. Он живет в Беларуси с 1993 года. Владимир женился на белоруске Марии. Сейчас их сыну 17 лет. В соседней деревне живут старая больная мать Владимира и его отчим.
Травтеры сделали в своем доме ремонт, держат свиней и кур, обрабатывают 70 соток земли. Владимир 17 лет работает животноводом в местном хозяйстве, его жена - уборщицей в школе.
В феврале его оштрафовали и забрали права за разговор по телефону за рулем и остаточный алкоголь.
После этого Отдел по гражданству и миграции РОВД решил выслать Травтера на пять лет.
Сейчас Владимир собирается обжаловать решение о высылке в суде.