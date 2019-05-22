ЕС закрепил запрет одноразовых пластиковых изделий на законодательном уровне 1 22.05.2019, 14:45

С 2021 года в Евросоюзе будут запрещены пластиковые соломинки и столовые приборы.

Страны-члены ЕС закрепили вывод одноразовых пластиковых изделий с рынка на законодательном уровне. Главная цель принятых изменений – сокращение объема пластиковых отходов, передает «Радио Польша».

Запрету подлежат пластиковые изделия, которые чаще всего загрязняют пляжи, моря и океаны и составляют 70% всех морских отходов. Они обычно предназначены для одноразового использования, после чего выбрасываются. Речь идет, в частности, об одноразовых тарелках, столовых приборах, соломинках и палочек для чистки ушей.

С момента вступления принятых изменений в силу в 2021 году особое внимание будет уделяться изготовлению одноразовых изделий из материалов, подверженных большей степени деградации.

По оценкам Европейской комиссии, благодаря принятым нормам удастся избежать ущерба окружающей среде, стоимость которого к 2030 году будет эквивалентна 22 млрд евро.