В Австрии после скандала с «российской бизнесвумен» назначили правительство меньшинства 22.05.2019, 16:18

1,196

В сентября будут проведены досрочные выборы.

Правительство меньшинства во главе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем было приведено к присяге в среду, после того, как коалиция Курца с крайне правой Партией свободы распалась из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министры от Народной партии Курца и независимый министр иностранных дел Карин Кнейссль сохранили свои посты, в то время как министры Партии свободы были заменены малоизвестными экспертами и высокопоставленными государственными служащими, а не политиками.

Тем не менее, неясно, как долго сможет работать нынешнее правительство, так как в следующий понедельник небольшая левая партия "Jetzt" планирует провести голосование за недоверие в парламенте.

Социал-демократы и Партия свободы не исключают, что поддержат вотум недоверия и отставку Курца, вместо того, чтобы позволить ему управлять страной до досрочных выборов, назначенных на

На церемонии приведения к присяге президент Александр Ван дер Беллен призвал временный кабинет министров укрепить доверие и найти компромиссы с парламентом.

"Активная и зрелая демократия - это не просто продвижение собственных позиций и программ", - сказал он.

Hолитический кризис в Австрии разразился в пятницу, когда немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

17 мая вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".

В воскресенье было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.