День расплаты 7 22.05.2019, 16:39

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Как устроена система налогообложения в Бельгии, где люди точно знают, на что государство потратит их деньги.

Почти одновременно с приглашениями на выборы (в Европарламент, федеральные и региональные) бельгийцы получили «письма счастья» с налоговыми декларациями за 2018 год, которые они должны заполнить до конца июня, пишут собственный корреспондент «Новой газеты» в Брюсселе Александр Минеев.

Налоги в Бельгии большие, ведь в стране с 11-миллионным населением нет таких даров природы, как нефть и газ. Поэтому июньская процедура напоминания гражданам о необходимости делиться доходами с государством портит настроение перед летними отпусками.

В тот же конверт, что и форма налоговой декларации, вложен информационный листок, на котором государственная федеральная служба финансов сообщает, куда идут 229 миллиардов евро налогов и социальных отчислений:

пенсии — 47,9 млрд (20,9%);

услуги здравоохранения — 33,7 млрд (14,7%);

образование — 27,8 млрд (12,1%);

экономическая политика — 17,3 млрд (7,5%);

государственная администрация и управление — 15,5 млрд (6,8%);

пособия по болезни и инвалидности — 14,4 млрд (6,3%);

пособия по безработице и социальной интеграции — 12,2 млрд (5,3%);

обслуживание государственного долга — 11,4 млрд (5,0%);

транспорт — 10,6 млрд (4,6%);

семья и дети — 9,6 млрд (4,2%);

общественный порядок и безопасность — 7,5 млрд (3,3%);

досуг, культура и отправление культов — 5,5 млрд (2,4%);

фундаментальные исследования — 5 млрд (2,2%);

экология — 4 млрд (1,8%);

оборона — 3,5 млрд (1,5%);

прочее — 3,1 млрд (1,4%).

Государственные финансы распределяются между федеральными властями, регионами (субъектами федерации), местными властями (коммунами и провинциями). У каждого уровня в распоряжении свои деньги — органам местного самоуправления и регионам незачем бить поклоны перед федеральным центром, чтобы выпросить на пропитание.

Отдельная часть расходов — социальное обеспечение — не принадлежит ни одному уровню власти. Это цемент, скрепляющий сложное по культурно-этническому составу и экономическому развитию государство. Попытки сепаратистов поделить социалку между регионами под споры «кто кого кормит» до сих пор наталкивались на сопротивление большинства, потому что это означало бы развал бельгийского государства.

На федеральный центр приходится 39,8 млрд евро (17%) бюджетных расходов, на регионы и языковые сообщества 74,2 млрд евро (32%), на коммуны и провинции 30,9 млрд евро (14%), на единую и равномерно распределяемую социалку — 84,1 млрд евро (37%).

Одного взгляда на эту схему достаточно, чтобы понять, почему руководители регионов не сидят на инсценированных «отчетах» перед главным начальником — экономику движет вперед частный бизнес, а не госпрограммы, и граждане не собирают всем миром деньги на спасение умирающего ребенка…

Всегда есть несогласные, но, расставаясь с заработанными деньгами, люди хотя бы знают, за что платят государству.