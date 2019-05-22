закрыть
22 мая 2019, среда, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Разумков возглавит политическую силу «Слуга народа»

  • 22.05.2019, 16:52
  • 1,256
Дмитрий Разумков
фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Об этом сообщают в Администрации президента Украины.

Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

В частности, по словам замглавы Администрации президента Украины Руслана Рябошапки, кандидатура Разумкова является основной.

"Мне кажется, что Разумков будет, собственно, лидером политической силы", - заявил Рябошапка.

Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского.


популярное за неделю

Мнение

Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик
Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич
Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский