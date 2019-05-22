Разумков возглавит политическую силу «Слуга народа» 22.05.2019, 16:52

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Дмитрий Разумков

фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Об этом сообщают в Администрации президента Украины.

Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

В частности, по словам замглавы Администрации президента Украины Руслана Рябошапки, кандидатура Разумкова является основной.

"Мне кажется, что Разумков будет, собственно, лидером политической силы", - заявил Рябошапка.

Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского.