Разумков возглавит политическую силу «Слуга народа»
- 22.05.2019, 16:52
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Об этом сообщают в Администрации президента Украины.
Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.
В частности, по словам замглавы Администрации президента Украины Руслана Рябошапки, кандидатура Разумкова является основной.
"Мне кажется, что Разумков будет, собственно, лидером политической силы", - заявил Рябошапка.
Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского.