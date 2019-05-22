Молдова завернула 19 партий белорусского картофеля 13 22.05.2019, 16:55

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Некачественными признаны около 400 тонн картофеля из нашей страны.

За 7 недель, с 26 марта по 13 мая, Молдова завернула 19 партий белорусского картофеля из 121, или 15% от общего числа партий. Причина — коричневая гниль, которая могла перекинуться на молдавский картофель, передает «Еврорадио».

Некачественными признаны около 400 тонн белорусского картофеля. НАБПП передало в Главную государственную инспекцию по семеноводстве и защите растений Беларуси список производителей, у которых выявили заражённую картошку. С 3 мая 2019 года молдаване перестали находить коричневую плесень в белорусском картофеле.

С начала года экспорт белорусского картофеля в Молдову увеличился в 320 раз. Согласно официальной статистике, за январь-февраль 2019-го мы продали молдаванам почти 13,5 тысяч тонн картофеля. В прошлом году за аналогичный период продажи составили всего 42 тонны.

В Министерстве сельского хозяйства Беларуси экономическое чудо объясняют засухой в Европе. А также тем, что белорусский картофель отказалась покупать Россия, поэтому экспорт пришлось диверсифицировать.