Работы белорусской художницы будут выставлять три дня в Лувре 22.05.2019, 17:04

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Работы белоруски будут выставлены в Лувре с 24 по 26 мая.

В эти выходные в Лувре будет проходить масштабный международный проект Art Shopping. В одном из самых знаменитых музеев мира будут выставлены работы молодых художников из разных стран, их будут оценивать арт-критики, потенциальные покупатели и обычные посетители. Смогут они посмотреть и на картины белорусской художницы Юлии Потоцкой, которая сейчас живет во Франции. «Онлайнер» показывает ее работы и рассказывает, как она попала в Лувр.

Юлия родилась в Барановичах, поступила на факультет прикладной математики и информатики БГУ и переехала в Минск. Там девушка прожила до 27 лет, а затем отправилась во Францию.

— Мой переезд был связан с поиском чего-то нового: мне захотелось чего-то больше про идеи и меньше про рутину. Я поступила во второй раз в магистратуру, которая сочетала искусство, науку и технические навыки, — рассказывает художница. — Вообще, в моей жизни много креатива, потому что те занятия, которые приносят мне деньги, и те, что приносят удовольствия, связаны именно с идеями и творчеством. Сейчас я работаю research-инженером в области компьютерной графики и компьютерного зрения, занимаюсь машинным обучением. Но в некотором смысле искусство уже начинает давать определенные плоды и идти ко мне навстречу.

Изобразительным искусством Юлия интересуется с детства, но более серьезно начала этим заниматься в 18 лет и с тех пор практикует разные формы визуального искусства: масло, акрил, смешанные техники.

— Думаю, что во Франции более живое и открытое арт-комьюнити. Конечно, везде есть арт-школа, которая признает исключительно академическое искусство и не готова вести диалог с кем-то извне. Но во Франции относятся лояльнее к твоему профессиональному прошлому и настоящему: здесь смотрят на жизненную мотивацию и твой уровень здесь и сейчас, — рассказывает Юлия. — Я стучусь во все двери и активно занимаюсь поиском своего арт-коллектива, художников, с которыми можно делать совместные проекты. В начале года я участвовала в выставке в португальской Коимбре, на которую съехались художники из 50 стран. Как я туда попала? Подала заявку и попала в число художников, которых пригласили поучаствовать.

Я бы сказала, что искать такие проекты — работа сложная. Люди с полноценным академическим образованием могут получать поддержку сообщества, преподавателей, а в противном случае — все исключительно в твоих руках, поэтому приходится сложно. Нужно много работать, подаваться на конкурсы. Они бывают разные, и иногда попадается что-то дельное, когда люди действительно замотивированы сделать что-то стоящее.

На Art Shopping в Лувре работы Юлии будут представлены в секции «Международный сюрреализм сейчас». Одна из них — To the bones — связана с белорусской историей. Для работы над этой картиной были использованы монеты Великого Княжества Литовского XVII века.

Работы Юлии будут выставлены в Лувре с 24 по 26 мая. Затем художница планирует сделать персональную выставку во Франции и ищет для нее подходящую площадку.